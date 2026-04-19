Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

В ъоръжен мъж уби днес осем деца при поредица от стрелби в различни жилища в град Шривпорт, щата Луизиана. Това съобщи полицията и допълни, че става дума за домашно насилие, предаде АП.

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън. Общо 10 души са били простреляни.

A gunman killed 8 children and injured 2 adults in a shooting in Shreveport, Louisiana, in what officials described as a "domestic disturbance." The suspect was shot and killed by police. pic.twitter.com/TevfgL3Hlr — Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) April 19, 2026

"Става дума за доста обширно местопрестъпление, което обхваща две жилища", заяви Борделон, като добави, че и трето жилище също е част от района, който разследващите претърсват.

"Някои от децата вътре са били негови потомци", допълни той, пише Al Jazeera .

Още двама души са били простреляни, но състоянието им не беше незабавно известно.

Властите съобщиха, че все още събират информация за местопрестъплението, което обхваща три различни локации. Началникът на полицията Уейн Смит заяви, че заподозреният стрелец е бил застрелян от полицията по време на преследване с автомобил.

"Това е обширна сцена, каквато повечето от нас никога не са виждали", добави Смит.

More red state gun carnage — 8 children killed in Louisiana mass shooting https://t.co/Ir1xk3P1cj — Bruce Crossing (@SenatorCrossing) April 19, 2026

По-късно нападателят е загинал след преследване с участието на полицаи, които са открили огън по него, каза Борделън. Според него заподозреният е откраднал кола, докато е напускал местата на стрелбите, и е бил проследен от полицията.

Властите заявиха, че все още събират подробности от местопрестъпленията, които обхващат три различни локации. Част от децата, по които е открита стрелба, са били роднини на заподозрения, каза Борделън.