Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

23 септември 2025, 18:43
Тръмп пред ООН: Европа пропада

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Рюте към Русия: НАТО е готов

Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Politico: Разочарованието в партията на Зеленски расте

Джими Кимъл се връща в ефир

Д ецата от окупираните от Руската федерация украински територии, които преминават през така наречените филтрационни лагери – трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места. Това заяви Ню Йорк премиерът Росен Желязков, който ще участва днес в голям форум, посветен на бъдещето децата на Украйна., съобщава NOVA.

Росен Желязков: Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства

"Българската позиция е ясна – ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна. Това не е част от преговорния процес. Това е условие, което трябва да се изпълни, преди започване на същинските мирни преговори. Позицията ни е непроменена, ясна и категорична", подчерта министър-председателят, който е начело на българската делегация, участваща в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН.

Източник: NOVA    
Желязков Ню Йорк
