Рисуващото прасенце Пигкасо се спомина на 8-годишна възраст

П рочутото рисуващо прасенце Пигкасо, създало около 500 картини през творческия си живот, се е споминало в Южна Африка на 8-годишна възраст, съобщи стопанката му Джоан Лефсън, цитирана от новинарския портал Кейтърс нюз.

"Много е тъжно, че такава вдъхновяваща фигура, която допринесе за грижата за животните, ни напусна", каза Лефсън.

Стопанката на Пигкасо - активистка за правата на животните от южноафриканския град Франсхук, прибира прасенцето от женски пол от кланица през май 2016 г. Тогава бъдещата именита художничка е само на четири седмици.

Щатите: прасе продава картини за 4 000 долара

Джоан Лефсън отвежда Пигкасо във фермата си и започва да я учи да рисува с бои върху платно, като прави за нея специална четка, която прасенцето държи със зъби.

Световната слава спохожда Пигкасо в края на 2016 г.

Pig-artist Pigcasso, who earned more than $1 million from his paintings over 8 years of his life, died today - The Daily Mail. pic.twitter.com/WhIYPN5D7V