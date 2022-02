Рядък език изчезна със смъртта на 93-годишна жена

Р едкият ягански език изчезна с кончината на 93-годишната чилийка Кристина Калдерон, съобщи изданието "Буенос Айрес таймс".

През 2003 г. ЮНЕСКО ѝ присъди статута "живо наследство". Според Министерството на социалното развитие и семейните въпроси на Чили Калдерон е положила големи усилия за запазване на яганските култура и език. Заедно с внучката си възрастната жена е съставила речник и е подготвила колекция от истории и легенди за този народ.

Cristina Calderón, the last native speaker of Chile's indigenous Yaghan language, has died at the age of 93. https://t.co/BgeaPzYjPr

Чилийското правителство отдаде почит на Калдерон с едноминутно мълчание и посмъртното ѝ награждаване с медала на Министерството на социалното развитие и семейните въпроси.

"Тя е последният човек, говорещ ягански език и представител на този народ", се казва в съобщението на властите в Сантяго.

#CristinaCalderón, the last known living person who spoke #Yagan, the language of the indigenous people who inhabited #TierraDelFuego, passed away this week in #PuntaArenas, extreme south of #Chile. She was 93. https://t.co/9GrNFTz0LJ