"Ситуацията е сериозна и трудна": Река Дунав преля в Будапеща

Д унав излезе от коритото си в Унгария, а водата заля кея и стигна до сградата на парламента в Будапеща. Както съобщава MTI, Дунав е наводнил долния кей в Пеща, а водата е стигнала до сградата на унгарския парламент.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви на пресконференция в четвъртък, че ситуацията с наводненията все още е сериозна и трудна. "Вниманието ни не трябва да отслабва дори след най-високото ниво на водата, защото след това може да има проблеми", отбеляза премиерът.

Той добави, че се очаква наводнението да "напусне" страната до средата на следващата седмица.

🇭🇺 The #Danube , which has overflowed its banks, has begun to #floodalert the streets of #Budapest . pic.twitter.com/xE7VDznCiI

По австрийския участък от река Дунав не се разрешава плаване на кораби до второ нареждане след продължителния период на силни дъждове, обяви австрийското министерство на околната среда, защитата на климата и мобилността, цитирано от ДПА.

Части от реката последователно бяха затваряни, откакто започнаха наводненията миналия уикенд. Във вторник бе спряно корабоплаването и в граничния район с германската провинция Бавария.

🇭🇺 The Danube has overflowed, flooding embankments in central Budapest. The lower embankments on the Pest side have been closed since the start of the week, and water levels have now risen about a meter above the embankments. pic.twitter.com/rh9MEfB7aq