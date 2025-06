Рейтингът на Тръмп се срива в 15 щата, спечелени от него през 2024 г.

Р ейтингът на одобрение на Доналд Тръмп е отрицателен в 15 щата, спечелени от него през 2024 г., включително и в седемте колебаещи се щата, според анализ на The Economist.

Защо това е важно:

Тръмп триумфира през ноември, спечелвайки изборните гласове на 31 щата и увеличавайки дела си от гласовете във всички щати с изключение на два, предаде Newsweek.

Въпреки това, последните социологически проучвания сигнализират за възможна уязвимост на президента.

Какво трябва да знаете:

В ключови спорни щати като Мичиган (-11), Невада (-12), Северна Каролина (-8), Уисконсин (-13), Аризона (-12), Пенсилвания (-12) и Джорджия (-6), нетният рейтинг на одобрение на Тръмп (разликата между процента на одобряващите го и процента на неодобряващите го гласоподаватели) е трайно отрицателен. Тези щати изиграха решаваща роля в изборите през 2024 г., но сега показват тревожен спад в подкрепата за Тръмп.

Освен в колебаещите се щати, Тръмп е с отрицателен рейтинг и в други щати, които спечели през 2024 г., включително Тексас (-8), Охайо (-6) и Юта (-5). Отрицателни са и нетните му рейтинги на одобрение в Мисури (-2), Индиана (-3), Флорида (-3), Канзас (-4) и Айова (-4). Това означава, че в 15 щата, спечелени от Тръмп през 2024 г., нетният му рейтинг на одобрение вече е под нулата.

Using data from @YouGovAmerica, we estimate that Donald Trump’s approval rating is net negative among adults in fifteen states he won last year pic.twitter.com/dawlIHwjVB