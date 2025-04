CNN: След 100 дни управление: Тръмп удари рейтингово дъно

Д оналд Тръмп си върна Овалния кабинет и пое управлението на САЩ на фона на най-силните резултати в анкетите в политическата си кариера, но с наближаването на 100 дни от началото на мандата му, възгледите на американците за това, което е направил досега, са станали дълбоко негативни, установява ново проучване на Си Ен Ен (CNN), проведено от SSRS.

Рейтингът на одобрение на Тръмп от 41% е най-ниският за всеки новоизбран президент на 100 дни, датиращ поне от Дуайт Айзенхауер

– включително първия мандат на самия Доналд Тръмп.

Одобрението за начина, по който Тръмп се справя с президентството, е намаляло с 4 пункта от март и със 7 пункта по-ниско, отколкото беше в края на февруари. Само 22% казват, че силно одобряват начина, по който Тръмп се справя с работата, което е ново дъно, и около два пъти повече казват, че силно не одобряват (45%).

BREAKING: In an insane moment, Fox News has just revealed in their latest poll that the only President to have a lower approval rating than Trump's first term at the 100-day mark is Trump in his 2nd term.



Worst. President. Ever.pic.twitter.com/p7dpbQinKY — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 23, 2025

От март насам Тръмп наблюдава забележим спад в одобрението от жени и латиноамериканци (спад от 7 пункта във всяка група до 36% сред жените и 28% сред латиноамериканците). Партийните възгледи за Тръмп остават широко поляризирани, като 86% от републиканците одобряват, а 93% от демократите не. Но сред политически независимите рейтингът на одобрение на президента е спаднал до 31%, което съответства на най-ниското му ниво от първия мандат в тази група и е приблизително същото като позицията му сред тях през януари 2021 г.

Анкетата установява, че президентът е под вода и потъва по почти всички основни въпроси, които се е стремил да реши по време на мандата си,

като общественото доверие в способността му да се справи с тези въпроси също намалява.

Рейтингите на одобрение на Тръмп по икономически въпроси са спаднали значително от началото на март, тъй като въвеждането на тарифния му план доведе до нестабилност на фондовия пазар и опасения от покачващи се цени. По отношение на инфлацията одобрението е намаляло с 9 пункта до 35%, а по самите тарифи е намаляло с 4 пункта до 35%. Оценките му за справяне с икономиката са намалели с 5 пункта до най-ниското си ниво в кариерата от 39%; той достигна предишното си дъно веднъж през първия си мандат и отново през март. Само около половината (52%) изразяват увереност в способността му да се справя с икономиката, което е с 13 пункта по-малко в сравнение с декемврийско проучване на CNN.

„Разочарована съм. Не гласувах за него. Щях да му дам предимство на съмнението, защото си помислих, че може да направи неща, които да помогнат на икономиката и... още едно разочарование“, каза 55-годишна жителка на Вирджиния, която се самоопределя като независима и участва в анкетата. Тя работи за федералното правителство повече от две десетилетия и поиска името ѝ да не се използва.

След мащабните си усилия за преструктуриране на работната сила на федералното правителство, Тръмп загуби позиции по отношение на рейтингите на одобрение за управлението на федералното правителство (42% одобряват, което е с 6 пункта по-малко от март) и само 46% изразяват доверие в него да назначава най-добрите хора на поста, което е с 8 пункта по-малко от декември. По-малко от половината (43%) виждат действията на Тръмп като необходимо разтърсване във Вашингтон, докато повечето (57%) казват, че подходът му към президентството ненужно излага страната на риск.

Дерек Стайнмец, демократ от Уоватоса, Уисконсин, заяви, че е най-загрижен от „всеобхватното пренебрежение на Тръмп към правилото, нормите и структурата на нашето правителство.

Това беше проблем през първия мандат, но този път е много по-лошо, защото има по-малко предпазни мерки“.

Trump’s job approval at the 100 day mark is the worst first 100 day job approval for any President in 80 years — it’s just 39%



The second worst?



Also Trump.



Things are falling apart for him quickly. It was all a sham. pic.twitter.com/cbqb8npcvG — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 27, 2025

Ходовете на Тръмп във външната политика – които включват по-приятелска позиция към Русия във войната ѝ с Украйна и прекратяване на много програми за чуждестранна помощ – също се сблъскват с неодобрение от мнозинството (39% одобряват, 60% не одобряват). Половината казват, че имат голямо или известно доверие в способността му да се справя с външната политика, в сравнение с 55% преди да встъпи в длъжност.

Дори по отношение на имиграцията, въпрос, по който Тръмп се представи с 7 пункта по-добре от най-високия си резултат от първия си мандат по-рано тази година, анкетата установява спад в рейтингите на одобрение и намалено доверие в действията на Тръмп. Като цяло 45% одобряват сега, което е с 6 пункта по-малко от март, а 53% изразяват увереност в способността му да се справи с това, в сравнение с 60% през декември.

Тръмп получава тясно положителни оценки само по един от тестваните в анкетата въпроси:

начина, по който той се справя с проблемите, свързани с половата идентичност и транссексуалните хора. Като цяло 51% одобряват начина, по който той се справя с този въпрос, включително 90% от републиканците, 48% от независимите и 16% от демократите.

„Всъщност съм доста доволна, че той каза, че има само мъже и жени. Всъщност бях доста доволна, когато това излезе наяве, когато той го прие в закон, че има само мъже и само жени, че няма бинарност, той, тя, те. Няма „те“, каза Лиза Мънсън, майка на три деца от Мериленд, която гласува за Тръмп, когато я попитаха какво смята за най-голямото постижение на Тръмп.

Усилията на Тръмп за оформяне на изкуствата, културата и американската история обаче са далеч по-малко популярни, като 64% смятат за неподходящо той да предприема действия като завземане на контрола над Центъра за сценични изкуства „Кенеди“ и търсене на промени в експозициите в музеите на института „Смитсониън“, усилие, което той делегира отчасти на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Ванс отговаря на рейтинга на одобрение за работата на Тръмп от 41% като цяло в анкетата, като 58% са неодобрителни.

Нито Тръмп, нито Ванс се възприемат благосклонно от повечето американци.

Само 40% казват, че имат благосклонно мнение за президента, а 34% – благосклонно мнение за Ванс.

Като цяло, доверието на американците в Тръмп да използва отговорно властта на президентството (46% увереност, спад с 8 пункта) и да осигури истинско лидерство за страната (50% увереност, спад с 9 пункта) е спаднало рязко от декември насам. Тръмп е издал множество изпълнителни заповеди, насочващи промени в правителствените практики и политики, които са се сблъскали с безброй предизвикателства в съда.

„Не съм голям фен на тези изпълнителни заповеди, които Тръмп и всички останали президенти издават постоянно. В случая с Тръмп мисля, че той прекалява с тези изпълнителни заповеди и затова много от тях биват отхвърляни от съдилищата, нямате правомощия да правите това“, каза Джордж Мастродонато, гласоподавател на Тръмп и частично пенсиониран адвокат, който живее в Санта Фе, Ню Мексико и участва в анкетата.

BREAKING: Donald Trump now holds the worst net approval rating among Independents ever recorded at this point in a presidency, according to CNN’s senior data reporter Harry Enten:



“He has set the new record — he is completely underwater with the center of the electorate.” pic.twitter.com/gr6wgy9QXT — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 15, 2025

„Иска ми се да е малко по-дискретен и да се фокусира върху изпълнителните заповеди, които пише, и да издава такива, които може да спечели в съда. Изглежда е като Йосемити Сам, нали знаете? Стреля с две оръжия в двете ръце, като някои от тях се задържат, а други не“.

Малко над половината американци (52%), включително мнозинството както от демократите, така и от републиканците, казват, че второто президентство на Тръмп ще промени коренно страната по траен начин. Малко повече от една трета (36%) казват, че всички значителни промени, които Тръмп прави, ще избледнеят, след като напусне поста си, а само 12% казват, че вторият мандат на Тръмп няма да доведе до значителни промени в страната.

И все пак американците са силно разделени по въпроса дали Тръмп е спазил важни предизборни обещания.

Малко по-малко от половината, 48%, казват, че се справя добре с това, 51% – зле – числа, които точно отразяват този момент от първия му мандат. Мнозинство от 55% казват, че е предприел поне някои действия за ефективно справяне с проблемите на нацията, въпреки че само 28% смятат, че е направил неща, които вече са започнали да помагат за справянето с проблемите на страната.

Мастродонато, гласуващият за Тръмп от Ню Мексико, също до голяма степен вижда Тръмп като спазващ обещанията си. „Той прави това, което е казал, че ще направи. За някои от подходите му бих предприел различен подход, но, знаете ли, той е Доналд Тръмп, така че ще прави каквото си поиска“.

Проучването на CNN е проведено сред 1678 възрастни в цялата страна от SSRS от 17 до 24 април, като е използвана комбинация от онлайн и телефонни интервюта. Извадките от анкетата първоначално са били извлечени от два източника – онлайн панел, базиран на вероятности, и извадка, базирана на регистрация – и са били комбинирани. Респондентите първоначално са били потърсени по пощата, телефона или имейла. Резултатите за пълната извадка имат допустима грешка на извадката от плюс или минус 2,9 пункта.