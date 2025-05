Рецепта за глобална нестабилност: Пентагонът пренебрегва Европа и Близкия изток

В края на март министърът на отбраната Пийт Хегсет издаде Междинното стратегическо ръководство за националната отбрана на Пентагона. Според ръководството, цитирано от The Washington Post, „Китай е единствената заплаха за Министерството на отбраната, а отхвърлянето на китайското превземане на Тайван, извършено пред свършен факт, при едновременна защита на родината на САЩ, е единственият сценарий на Министерството на отбраната.“ Според доклада Пентагонът е инструктиран да планира само непредвидени ситуации с Китай.

С оглед на тенденциите в новата администрация, това не е изненада, но е шокиращо, посочва Шей Хатири за The Hill .

Документът е план за геополитическо нарушение. Идентифицирането на Китай като основна заплаха за сигурността и съответно като приоритет е оправдано. Но предписаното намаляване на ангажиментите на Съединените щати в Европа и Близкия изток е рецепта за глобална нестабилност, включително в Азия. След това ще последват насилствени конфликти, смята Хатири.

Документът демонстрира малко разбиране за взаимосвързаността на света. От завоеванията на Александър в Индия през създаването на Пътя на коприната до трансконтиненталната империя на Чингис хан, историята ни учи, че Евразийският континент е обединено политическо пространство. Локализираните политически, икономически и социални събития могат и действително имат далечни последици, които обхващат този огромен масив — и в крайна сметка стигат до САЩ. Тази природа е неизменна, а еволюцията на транспортните технологии и глобалната търговия продължава да я усилва.

