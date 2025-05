Израелският гняв към войната расте: "Разумна държава не води война срещу цивилни, не убива бебета като хоби"

В ойната на Израел в Газа навлиза в нов, още по-агресивен етап, докато в самата страна нараства броят на критичните гласове срещу нея и начина, по който се води, съобщава BBC. На фона на тази ескалация, бившият заместник-командир на Израелските отбранителни сили (IDF) и ляв политик Яир Голан предизвика бурни реакции с изказване, в което предупреди, че "Израел е на път да се превърне в държава парий, както беше Южна Африка, „ако не започнем отново да действаме като разумна държава."

В интервю за популярната сутрешна новинарска програма на израелското обществено радио той добави: "Разумна държава не води война срещу цивилни, не убива бебета като хоби и не си поставя за цел да обезлюди населението."

Протести срещу Нетаняху заради отложената сделка за заложниците

Премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро на критиките, описвайки коментарите на Голан като "кръвна клевета срещу евреите" (бел.ред. обвинение срещу евреите, че са убивали друговерци, главно християнски деца, за да използват кръвта им за ритуали).

Въпреки това, само ден по-късно на 21 май, бившият израелски министър на отбраната и началник на щаба на IDF, Моше "Боги" Яалон, отбеляза, че действията на правителството не са "хоби", а "правителствена политика, чиято крайна цел е да задържи властта. И това ни води към унищожение."

⚡️BREAKING Israeli army is losing moral and soldiers are in rebellion - Israeli Hamakom The Israeli media quoted several Israeli soldiers who explained why they refused to continue fighting 👇🏻 'We're sitting ducks on a shooting range. We don't understand what we're doing… pic.twitter.com/yWAzsW9VWC

Повече от половината израелци искат мир

Само преди 19 месеца, когато "Хамас" нападна Израел и уби около 1200 души, предимно цивилни, идеята за подобни критики към войната изглеждаше почти немислима. В момента обаче, Газа е в руини, Израел е започнал нова военна офанзива и, въпреки че правителството се е съгласило да вдигне 11-седмичната блокада на територията, реалността е, че само малка част от необходимата помощ е достигнала до населението, което гладува.

Скорошно проучване на израелския Канал 12 показва, че 61% от израелците искат да сложат край на конфликта и да видят завръщането на заложниците. Само 25% подкрепят разширяването на военните действия и окупирането на Газа. Израелското правителство упорито настоява, че целта е унищожаването на "Хамас" и спасяването на заложниците, а Нетаняху твърди, че може да постигне "пълна победа".

Въпреки силната подкрепа на премиера от известно ядро от обществото, настроението сред много израелци е изпълнено с "отчаяние, травма и липса на чувство, че може да се промени нещо", според бившия израелски преговарящ за заложници Гершон Баскин. "Преобладаващото мнозинство от семействата на заложниците смятат, че войната трябва да приключи и да се постигне споразумение", добавя той.

Протести срещу "ужасите в Газа"

Неделята беше белязана от протести, на които около 500 демонстранти, облечени в тениски с надпис "Спрете ужасите в Газа" и носещи снимки на убити бебета, се опитаха да маршируват от град Сдерот до границата с Газа. Протестите бяха организирани от групата Standing Together, която обединява еврейски и палестински граждани на Израел. След опит да блокират път, лидерът на групата Алон-Лий Грийн бе арестуван, заедно с още осем души. От домашния арест Грийн коментира пред BBC: "Виждаме пробуждане в израелската общественост. Все повече хора взимат позиция."

Нетаняху: Цялата ивица Газа ще остане под израелски контрол след края на войната

Друг активист на Standing Together, Ури Велтман, изрази мнение, че расте убеждението, че продължаването на войната не само вреди на палестинското цивилно население, но също така рискува живота на заложници и войници, поставяйки в опасност всички.

През април хиляди израелски резервисти от всички клонове на армията подписаха писма с искане правителството на Нетаняху да спре боевете и да се фокусира върху постигането на сделка за връщането на останалите заложници.

NEW:



🇮🇱 BBC reporter in Tel Aviv:



"No one has hope for the future here



Many professionals are leaving Israel and many residents are going bankrupt.



The war is expanding every day and its continuation increases the despair of the Israelis day by day."@SprinterFamily pic.twitter.com/Kkw51aRdft