Нетаняху: Помощта за Газа е "точно толкова, колкото да предотвратим глад"

И зраел разреши влизането на пет камиона на ООН с хуманитарна помощ в Ивицата Газа след 11 седмици пълна блокада, съобщи Министерството на отбраната. В камионите има ключови доставки, включително храна за бебета, и са преминали през граничния пункт Керем Шалом. Това е първата голяма доставка от началото на възобновените военни действия през март, предаде BBC.

Висшият представител на ООН по хуманитарните въпроси, Том Флетчър, приветства решението на Израел, но подчерта, че това е само "една капка в океана на каквото е спешно необходимо". По данни на ООН, Ивицата Газа, където живеят около 2,1 милиона души, е изправена пред сериозен недостиг на храни и животоспасяващи лекарства, което увеличава риска от глад.

64 days of the total Israeli siege on Gaza.

70,000 Palestinian children are suffering from malnutrition and 1 million other children are at risk . pic.twitter.com/lGU8vPunI1 — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) May 4, 2025

По думите на премиера на Израел, Бенямин Нетаняху, разрешението за влизане на "минимално" хуманитарна помощ е резултат на натиск от САЩ.

Точно толкова, колкото да предотвратим глад

The largest anti-Hamas protest ever took place today in Gaza.



Hundreds of thousands marched and blamed Hamas for the war.



“We want to live. Hamas OUT!”



They could be killed by Hamas, while the pro-Hamas crowd in the West remains pathetically silent!



pic.twitter.com/H1hsimLFJv — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) May 19, 2025

Той обаче предупреди във видео обръщение, че сега наближава "червена линия" и "най-добрите ни приятели в света, [американски] сенатори, които познавам като страстни поддръжници на Израел", изразиха опасения.

„Те идват при мен и казват следното: „Даваме ви цялата подкрепа, за да постигнете победа... Но има едно нещо, което не можем да приемем. Не можем да приемем образите на глад."

"И така, за да постигнем победа, трябва по някакъв начин да решим този проблем. Докато не установим тези точки за разпространение и докато не изградим стерилна зона под контрола на IDF за разпространение на храна и лекарства, трябва да осигурим минимален, основен мост - точно толкова, колкото да предотвратим глада, добави той.

Според Нетаняху, доставките на храна ще бъдат ограничени до момента, когато израелските сили и частни компании създадат разпределителни центрове съгласно план, подкрепен от САЩ, но отхвърлен от ООН.

Нетаняху допълни, че израелските сили ще "поемат контрол над всички райони" в Газа, като част от разширената сухопътна офанзива срещу Хамас, която израелската армия започна в неделя, 18 май.ю

Най-малко 40 палестинци са били убити само в понеделник, 19 май.

57 деца починаха от глад

When lsraeI bombed the first hospital in Gaza, the world wouldn’t believe it and Israel blamed a misfired rocket from Hamas.



lsraeI has now destroyed all 36 hospitals in Gaza including its largest, the al-Shifa Hospital.



THIS IS A GENOClDE 💔

pic.twitter.com/JZHhDeaPCk — ADAM (@AdameMedia) May 19, 2025

Хуманитарната ситуация в Газа остава критична. 57 деца са починали от недохранване през последните 11 седмици, а половин милион души са изложени на риск от глад, според последните оценки на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC), подкрепяна от ООН.

Критики от Великобритания, Франция и Канада

Трима световни лидери - сър Кийр Стармър, Еманюел Макрон и Марк Карни - изразиха съвместно съмнения, че допускането на толкова малко камиони с минимална помощ е "напълно неадекватно".

В съвместно изявление те казаха: "Ако Израел не прекрати подновената военна офанзива и не премахне ограниченията си за хуманитарна помощ, ние ще предприемем допълнителни конкретни действия в отговор".

Нетаняху отговори с изявление, обвиняващо тримата лидери, че искат от Израел да "сложи край на отбранителна война за нашето оцеляване", като каза, че по този начин те "предлагат огромна награда" за атаките от 7 октомври, като същевременно "канят още подобни зверства".

"Израел приема визията на президента Тръмп и призовава всички европейски лидери да направят същото", добави той.

🔴 Famine begins to spread in Southern Gaza Strip



Thousands of Palestinians crowd in front of bakeries in the southern #Gaza Strip to obtain bread in light of the shortage of flour and the rise in its prices as result of brutal Israeli siege. pic.twitter.com/IZP4urzZru — DOAM (@doamuslims) October 23, 2024

Дни или седмици

Генералният директор на израелското външно министерство обяви, че в идните дни Израел ще позволи влизането на десетки камиони с хуманитарна помощ. Израелски представител заяви, че планът за разпределение ще е готов до седмица, но това беше оспорено от шефа на World Central Kitchen, Хосе Андрес, който заяви, че ще отнеме седмици и че планът ще остави палестинците гладуващи.

ООН и хуманитарни агенции разполагат с близо 8,900 камиона с помощ, готови да влязат в Газа, и отхвърлят израелско-американския план, тъй като нарушава принципите на неутралност и независимост. Те предупреждават, че той ще изключи уязвими групи, ще наложи допълнително разселване и ще застраши хората.

Местни палестинци съобщават, че оцеляват с по едно малко ядене на ден поради тежък недостиг и високи цени. Благотворителни организации също изпитват трудности при осигуряването на храна.

Израелският премиер Нетаняху заяви, че целта на офанзивата е пълният контрол над ивицата Газа и разгром на Хамас, с надежда за освобождаване на оставащите 58 заложници. Израелски военни участват в масирани сражения, а преговорите за примирие в Катар остават без резултат.

Военната кампания започна след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1,200 души и 251 бяха отвлечени. Оттогава в Газа са убити над 53,000 души, според местното здравно министерство.