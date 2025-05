Бебе от Газа е върнато във войната след сърдечна операция в Йордания

В импровизирана палатка в бежанския лагер ал-Шати, разположен в северната част на Ивицата Газа, 33-годишната Енас Абу Дака държи на ръце малката си дъщеричка Нивин. Вентилатор шуми зад нея, опитвайки се да облекчи горещината на сутринта. Енас е изпълнена с тревога, че здравето на Нивин може да се влоши във всеки един момент. Момиченцето е едва на седем месеца и е родено с вроденжсърдечен дефект, пише ВВС.

Енас разказва за борбата си да я запази жива на фона на рухващата здравна система в Газа.

„Войната беше много тежка за нея,“ споделя Енас пред BBC. „Тя не напълняваше и се разболяваше толкова лесно.“

Единственият шанс Нивин да оцелее беше да получи спешна медицинска помощ извън Газа, което стана възможно в началото на март, когато 29 болни деца, включително и Нивин, бяха евакуирани в Йордания за лечение. Майка й и по-голямата сестра също бяха изведени с нея.

Те бяха първите деца, евакуирани в Йордания, след като крал Абдула огласи плановете си да лекува 2000 болни деца от Газа в болници на територията на страната. Евакуацията беше координирана с израелските власти, които извършиха проверки на родителите, пътуващи с децата си.

Лекарите в Йордания успешно извършиха операция на сърцето на Нивин и тя бавно започна да се възстановява. Но около две седмици след лечението подписаното примирие в Газа беше нарушено, когато Израел поднови офанзивата си срещу Хамас, а войната отново бушуваше с пълна сила.

Енас следеше новините от болничната стая на дъщеря си в Йордания, тревожейки се за безопасността на съпруга си и другите деца, които все още бяха в Газа. Късно вечерта на 12 май, йорданските власти уведомили Енас, че я изпращат обратно в Газа на следващия ден, твърдейки, че Нивин е завършила лечението си.

Енас беше шокирана. „Заминахме, докато имаше примирие. Как можеха да ни върнат след подновяването на войната?“ казва тя, разочарована. Сега отново се събира със съпруга и децата си в Газа, където ѝ казват, че Нивин не е завършила лечението си и състоянието ѝ може да се влоши.

„Дъщеря ми е в много лошо състояние, което може да доведе до смъртта ѝ,“ споделя Енас. „Тя страда от сърдечно заболяване. Понякога се задушава и посинява. Не може да продължи да живее в палатка.“

На 13 май Йордания обяви изпращането на 17 деца обратно в Газа, „след като са завършили лечението си“. На следващия ден нова група от четири болни деца беше евакуирана от Газа в Йордания. Йорданските власти заявиха пред BBC, че всички изпратени обратно деца са в добро медицинско състояние, отхвърляйки твърденията, че лечението им не е било завършено.

Те подчертаха, че кралството е било ясно от самото начало относно намерението си да върне децата след подобрението на тяхното здраве, добавяйки, че това е направено "по логистични и политически причини".

„Политиката на Йордания е да държи палестинците на тяхната територия, а не да допринася за изселването им извън собствената им земя“, се казва в изявление на външното министерство на Йордания.

Но служител в управляваното от Хамас министерство на здравеопазването в Газа заяви пред BBC, че децата все още се нуждаят от медицинска помощ и че връщането им обратно в зоната на конфликт поставя живота им в риск.

Принудени да се завърнат във война

Същите страхове споделя и 30-годишната Нихая Басел. Синът й Мохамед, малко над година, страда от астма и сериозни хранителни алергии. Тя вярва, че синът й не е получил необходимите грижи.

„Върнахме се да живеем в страх и глад, заобиколени от смърт“, казва Нихая, докато очите й се пълнят със сълзи. „Как мога да му дам млякото, от което се нуждае? Той не яде, въпреки че е на малко повече от година, защото ако яде, веднага ще му прилошее.“

Израел наложи строга обсада на Ивицата Газа преди 11 седмици, прекъсвайки доставките на храна, лекарства, подслон и гориво. Това бе част от усилията, за да се окаже натиск върху Хамас да освободи заложниците, които все още са държани в Газа. Международни организации предупреждават за "критичен риск от глад" за палестинците.

На фона на нарастващите тревоги, в понеделник Израел обяви, че ще позволи "минимални" количества храна да влязат в Газа след натиска на САЩ. ООН приветства преминаването на пет камиона с помощ, но го нарече "капка в океана".

Сега Нихая живее в малка палатка в лагера ал-Шати със семейството на зет си. Съпругът и още три деца избягали там от трудностите в Северна Газа, докато тя се намира в Йордания. „Оставих децата и съпруга си тук. Те преминаха през ада, докато ме нямаше“, казва Нихая.

„Мислите ми постоянно бяха с тях в Газа, докато бях в Йордания. Всичко това, за да може детето ми да се лекува. Защо ме принуждават да се върна, преди да завърша лечението му?“

Докато говори, звуците на израелски дронове заглушават гласа ѝ. Нейното малко дете бяга до нея, като почти пада в открития огън в палатката, използван за готвене.

Тя се опитва да сдържи гнева си, докато описва пътуването си обратно в Газа. „Не напуснахме до 04:00 и пристигнахме в Газа едва в 22:45“, обяснява тя, разказвайки за тормоза на граничния пункт, където израелските сили за сигурност започнали да ги заплашват и да конфискуват техните вещи, включително пари и мобилни телефони.

Енас каза, че същото се е случило и на нея, включително властите са иззели и медицински консумативи.

Израелската армия заяви пред BBC, че е конфискувала "недекларирани пари в брой", надвишаващи нормалните лимити, от жители на Газа, които се връщат от Йордания, поради подозрения за възможна употреба за тероризъм.

Нихая добавя, че е дошла от Йордания "с празни ръце"; дори медицинските досиета на сина й са били отнети.

Йордания твърди, че е предоставила най-доброто възможно здравеопазване на деца като Нивин и Мохамед, и двете семейства се съгласяват.

Но те се страхуват, че животът в една от най-смъртоносните военни зони за деца в света ще отмени целия напредък, който децата им са постигнали през последните два месеца.

„Докарах сина си до момент, в който бях много щастлива да го видя така“, казва Нихая със сълзи на очи. „Сега искат да го върнат на началната точка? Не искам синът ми да умре."