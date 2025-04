Разследват убийство на тъст и зет в Германия

Г ерманската полиция заяви, че е разположила голям брой служители на реда, за да разкрият кой е отговорен за вчерашно двойно убийство в Централна Германия, предаде Франс прес.

В края на вчерашния следобед двама мъже бяха открити застреляни в Бад Наухайм, провинция Хесен.

Жертвите са тъст и зет от турски произход, съответно на 59 и 28 години, които не са попадали никога в полезрението на силите на реда, заявиха днес полицията и прокуратурата.

A major police operation is underway in Bad Nauheim, Germany, after two people were shot on Saturday evening. The area has been extensively sealed off, and a helicopter is currently circling over the city. pic.twitter.com/8gAiOz5icD