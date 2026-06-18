Разкриха четири често пренебрегвани симптома на автоимунно заболяване

Р евматологът д-р Елизабет Фолкман, специалист по автоимунни заболявания, подчертава четири ранни симптома на склеродермия, които често остават незабелязани, но могат да ускорят поставянето на диагноза.

Склеродермията е група от хронични автоимунни състояния, при които имунната система погрешно атакува собствените тъкани на тялото, водещо до втвърдяване и стягане на кожата и съединителните тъкани. Според Националния фонд за склеродермия, приблизително 300 000 американци живеят с това състояние, като около една трета са засегнати от по-сериозната му системна форма.



Д-р Фолкман, която е доцент по медицина в отдела по ревматология към Калифорнийския университет в Лос Анджелис, обяснява, че разпознаването на ранните предупредителни знаци е от решаващо значение, дори ако симптомите изглеждат леки или несвързани. „Тези ранни симптоми отразяват ранни патогенни събития на заболяването“, заявява тя пред Newsweek.



Четири лесни за пропускане симптома



Д-р Фолкман посочва четири „лесни за пропускане“ симптома, които често се появяват в ранните стадии на развитие на болестта, но биват погрешно тълкувани или пренебрегвани:



1. Феномен на Рейно

Това състояние засяга малките кръвоносни съдове в крайниците, най-често пръстите на ръцете и краката. То предизвиква свръхреакция към студени температури или емоционален стрес. Спазъмът на кръвоносните съдове може да доведе до промени в цвета, изтръпване или дискомфорт.



2. Умора

Постоянната умора е друг често срещан ранен симптом. Д-р Фолкман отбелязва, че тази умора може да следва определен модел, често появявайки се по едно и също време всеки ден, понякога следобед, и принуждавайки хората да прекъснат ежедневните си дейности.



3. Рефлукс или киселини

Храносмилателни проблеми като киселини също могат да се появят рано, дори при хора, които никога преди не са ги изпитвали.



4. Стомашно-чревни проблеми

По-широки проблеми, свързани с червата, включително подуване или нередовен ритъм на червата, могат да възникнат, но често се бъркат с други състояния.



Въпреки че всеки от тези симптоми може да бъде свързан с широк спектър от здравословни проблеми, д-р Фолкман подчертава, че тяхната комбинация може да сигнализира за нещо по-сериозно. „Индивидуално тези симптоми могат да се появят при други състояния, но заедно те силно предполагат възможност за склеродермия, особено при човек, който никога преди не е имал феномен на Рейно“, казва тя.



Защо погрешната диагноза е често срещана



Едно от предизвикателствата при идентифицирането на склеродермията е, че ранните ѝ симптоми се припокриват с по-често срещани заболявания. Д-р Фолкман отбелязва в своя Instagram акаунт (@the_holistic_rheumatologist), че стомашно-чревните симптоми често се диагностицират погрешно като синдром на раздразненото черво (IBS) или други храносмилателни състояния.

По същия начин, умората често се приписва на стрес, фактори, свързани с начина на живот, или други хронични състояния, което я прави лесна за пренебрегване като част от по-широка картина. Това припокриване означава, че пациентите могат да преминат години без правилна диагноза, което потенциално забавя лечението и стратегиите за управление, които биха могли да подобрят качеството им на живот.

Управление на хронично състояние



Въпреки че в момента няма лечение за склеродермия, съществуват терапевтични възможности за овладяване на симптомите и забавяне на прогресията на заболяването. „Налични са модифициращи заболяването терапии за лечение на някои от клиничните измерения на това заболяване, включително кожна фиброза и белодробна фиброза“, казва д-р Фолкман. Тя обаче отбелязва, че справянето с ежедневния ефект от болестта изисква по-цялостен подход. „Малко терапии подобряват качеството на живот и симптомите. Въпреки това, откривам, че когато пациентите възприемат холистичен подход към здравето си, те могат по-ефективно да управляват ежедневните си симптоми и да подобрят самочувствието си“, заявява тя.



Д-р Фолкман препоръчва комбинирането на медицинско лечение с промени в начина на живот, като например:

Коригиране на диетата за подкрепа на цялостното здраве.

Управление на стреса чрез техники за ума и тялото.

Практикуване на последователни ежедневни грижи за себе си.

Надежда за бъдещи лечения

Изследванията за нови терапии продължават и експертите остават оптимистични относно потенциални пробиви. „Обещаващи терапии, като клетъчни терапии, могат да доведат до продължителни ремисии на това заболяване, но са необходими повече изследвания за откриване на лечебни терапии“, казва д-р Фолкман.