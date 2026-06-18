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Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство

От головия трилър между Англия и Хърватия до рекордите на Роналдо и Модрич: Как футболните титани отказват да отстъпят сцената на младото поколение на Мондиал 2026.

Елена Дремова Елена Дремова

18 юни 2026, 11:40
Възрастта е само цифра: Как 40-годишните играчи превзеха Световното първенство
Източник: БГНЕС

С ветовното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада вече е в разгара си, а първите мачове от груповата фаза изпратиха ясно послание към феновете: скука няма да има. От зрелищни голови фиести до исторически постижения на ветераните, турнирът започна на много високи обороти.

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Ето какви са основните акценти от емблематичните сблъсъци до момента и отговора на въпроса – те ли са все още водещите звезди?

Англия срещу Хърватия: Спектакълът, който вдигна летвата на Световното

Вчерашният суперсблъсък от Група L между Англия и Хърватия (4:2) на „Далас Стейдиъм“ без съмнение се превърна в перлата в короната на ранната фаза на първенството. Воденият от Томас Тухел тим на „Трите лъва“ демонстрира изключителна офанзивна мощ, но хърватите, водени от вечния Лука Модрич, отказаха да се предадат без битка.

Мачът започна ударно с дузпа, реализирана от капитана Хари Кейн. Хърватите обаче показаха характер и чрез Мартин Батурина изравниха. Последва нов гол на Кейн, преди Петър Муса да взриви трибуните за 2:2 в добавеното време на първата част. Промяната на темпото дойде след почивката, когато младата суперзвезда Джуд Белингам даде нов аванс на Англия, а влезлият като резерва Маркъс Рашфорд подпечата крайното 4:2.

Въпреки загубата, Хърватия отново показа защо е фактор на световната сцена, а мачът бе истинска реклама за атакуващия футбол.

Лео Меси и хеттрикът за историята

Ако някой е си мислил, че Световното през 2026 г. ще бъде просто „лебедова песен“ за големите фигури от последното десетилетие, Лионел Меси бързо опроверга тези скептици. Настоящите световни шампиони от Аржентина разгромиха Алжир с 3:0, а геният от Росарио за пореден път прикова погледите на планетата, отбелязвайки своя първи хеттрик за това първенство. На 38-годишна възраст Меси продължава да бъде диригентът на аржентинците и доказателство, че класата няма срок на годност.

Футболистите над 40 години: Звездите на първенството ли са те?

Това Световно първенство ще остане в историята с безпрецедентния брой легендарни футболисти, които прехвърлиха или наближават 40-те, но все още имат ключова роля за своите национални отбори.

Кристиано Роналдо в режим „Мондиал“
30 снимки
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Роналдо

Списъкът на „футболните дълголетници“ на Мондиал 2026 респектира:

  • Крейг Гордън (Шотландия) – 43 години
  • Кристиано Роналдо (Португалия) – 41 години
  • Гийермо Очоа (Мексико) – 40 години
  • Лука Модрич (Хърватия) – 40 години
  • Един Джеко (Босна и Херцеговина) – 40 години
  • Мануел Нойер (Германия) – 40 години

Въпросът на деня: Те ли са истинските звезди на първенството?

Отговорът е по-скоро нюансиран: те са менторите и тактическото сърце на отборите си, но физическата динамика вече се диктува от младото поколение.

Феноменът Килиан Мбапе: Защо критиките не могат да спрат най-великия голмайстор на Франция (ГАЛЕРИЯ)
8 снимки
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе

Вчерашният мач на Хърватия е отличен пример – Лука Модрич започна като титуляр и въпреки огромното си раздаване бе заменен в 57-ата минута от Матео Ковачич, тъй като бързото темпо на младите английски халфове изискваше свежа енергия. Подобна е ситуацията и при Португалия, където въпреки присъствието на Кристиано Роналдо, отборът разчита на отборната скорост (както се видя при равенството 1:1 с ДР Конго).

Мондиал 2026: Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
40 снимки
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго

Изводът: Ветераните над 40 години носят романтиката, лидерството и огромния опит, които правят турнира магически. Те са златният стандарт за професионализъм. Новите герои на терена обаче носят имената на Джуд Белингам, Хари Кейн и Луис Диас (който блесна за Колумбия при победата с 3:1 над Узбекистан). Настоящото Световно първенство е перфектната симбиоза между залязващото величие на една велика генерация и изгряващата доминация на следващата.

Меню за шампиони: Какво обичат да хапват най-големите звезди на Мондиал 2026
5 снимки
Роналдо
Килиан Мбапе
Лионел Меси
Неймар

 

Автор: Елена Дремова
Световно първенство 2026 Лионел Меси футболни ветерани Лука Модрич Англия срещу Хърватия Джуд Белингам Мондиал 2026 Кристиано Роналдо Хари Кейн футболни легенди
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