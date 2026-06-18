Хаос и стрелба на летището в Нигер: Силите за сигурност отблъскват атака

Р анните часове на деня в столицата на Нигер, Ниамей бяха разтърсени от експлозии и продължителна стрелба на международното летище. Нападението, започнало около 06:00 ч. местно време, продължило повече от час, като районът около летището бързо беше отцепен от силите за сигурност.

Източници от местните служби за сигурност потвърдиха, че летището е било обект на атака. Към момента нигерското правителство не е предоставило официален коментар по случая, въпреки запитванията на медиите. Спорадичната стрелба с огнестрелни оръжия се е чувала до около 08:00 ч. българско време.

Атаката на летището в Ниамей засилва опасенията за сигурността в региона. През януари тази година организация, свързана с „Ислямска държава“, пое отговорност за атака срещу същото летище. Тези събития подчертават продължаващите предизвикателства пред стабилността в Нигер.

Последици и контекст

Силната военна активност и липсата на незабавен коментар от правителството създават атмосфера на несигурност. Подобни събития имат пряко въздействие върху международния транспорт и туризъм. Те също така могат да повлияят на усилията за борба с тероризма в региона. Българското Министерство на външните работи следи развитието на ситуацията.

Предишни атаки в района показват устойчивостта на екстремистки групировки. Това налага засилени мерки за сигурност и международно сътрудничество.