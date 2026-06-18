Свят

Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия

Айше Реджеп Ахмед е в неизвестност от 15 юни, след като е напуснала мястото, където е пребивавала, властите призовават за съдействие от гражданите

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 10:57
Издирват 17-годишна българка, изчезнала в Никозия
Източник: iStock photos/Getty images

К ипърската полиция издирва 17-годишната българска гражданка Айше Реджеп Ахмед, която е в неизвестност от 15 юни. По информация на властите момичето е напуснало мястото, където е пребивавало в столицата Никозия, и оттогава няма данни за местонахождението му, предаде DarikNews.bg

Сигналът за изчезването е подаден до полицията, след което е започната издирвателна операция. Органите на реда са разпространили описание на девойката с надеждата, че граждани могат да помогнат с информация за нейното местонахождение.

Според публикуваните данни Айше Реджеп Ахмед е висока около 160 сантиметра, с червена коса и кафяви очи.

Към момента на изчезването си тя е била облечена с къси сини дънки, черен потник, сива жилетка и черно-бели спортни обувки.

Източник: Philenews

Кипърските власти призовават всеки, който разполага с информация за момичето или е забелязал лице, отговарящо на описанието, незабавно да се свърже с криминалната полиция в Никозия или с най-близкото полицейско управление.

Това е поредният сигнал за изчезнал непълнолетен на територията на Кипър през последните месеци. При подобни случаи полицията обикновено публикува снимки и описание на издирваните лица, като в много от случаите те биват откривани в рамките на дни благодарение на информация от граждани.

Експерти напомнят, че първите часове и дни след подаването на сигнал за изчезване са от ключово значение за успешното издирване, поради което властите призовават хората да реагират незабавно при наличие на информация.

Разследването по случая продължава, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата около изчезването на българското момиче.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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