О фициално 41 души са загинали, а 16 са ранени, след като руски самолет се възпламени при аварийно кацане на летище Шереметиево в Москва.

Кадри от инцидента показват как пътническият самолет "Сухой Суперджет 100" от авиокомпанията "Арофлот" избухва в пламъци и продължава да се движи по пистата преди да спре, а пътници започват да излизат през аварийните изходи. На борда имало 78 души.

At least 41 people have died after a plane made a fiery crash-landing at a Moscow airport, investigator says https://t.co/Cnt70dqzIF pic.twitter.com/RC0pXQdYCD

Две деца и стюардеса са сред мъртвите, съобщават руски медии. Шест души са в болница, като състоянието на трима от тях остава тежко.

Свидетел разказва пред Би Би Си , че е "чудо", че някой изобщо е успял да избяга от самолета. "Екипажът е направил всичко, за да спаси пътниците, които бяха евакуирани за 55 секунди", заявиха от авиокомпанията.

JUST IN: Video shows horror inside burning passenger plane which made an emergency landing at Sheremetyevo Airport in Moscow. The fire killed at least 13 people, including 2 children: pic.twitter.com/YE4h4B2EeC