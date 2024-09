След взрива на бензиностанция: Расте броят на жертвите в Русия

Н ай-малко 13 души достигна броят на загиналите след вчерашната експлозия на бензиностанция в руската република Дагестан, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официални данни.

Another body has been pulled from under the rubble following an explosion at a gas station in the Russian region of Dagestan, taking the death toll to 13, the Emergencies Ministry said in a statement:https://t.co/FKHxQeNwfy pic.twitter.com/K2NVQ1Rrl6 — TASS (@tassagency_en) September 28, 2024

Вчерашният взрив предизвика пожар, който изгори бензиностанция и кафене в покрайнините на столицата на републиката Махачкала, съобщи руското министерство на извънредните ситуации, допълвайки, че сред загиналите има и две деца. Пожарът е потушен.

Много загинали при взрив на бензиностанция в Русия

Започнало е криминално разследване за установяване на причините за произшествието. Следствените органи съобщиха, цитирани от ТАСС, че на мястото на взрива не са открити следи от взривно вещество.

#Dagestan

Yesterday there was an explosion at a gas station near Machachkala. According to the latest information, 12 people were killed. 23 people were injured.



Source: TASS/ mchs_official pic.twitter.com/7biguCf0D9 — Belsat in English (@Belsat_Eng) September 28, 2024

В Дагестан днешният ден е обявен за траурен.

Another body has been pulled from under the rubble following an explosion at a gas station in the Russian region of Dagestan, taking the death toll to 11, the Emergencies Ministry said in a statement.… pic.twitter.com/hywvFhSrY0 — 世紀末の魔術師 (@Preside88177491) September 28, 2024

През август миналата година при силна експлозия на бензиностанция в Дагестан загинаха 35 души, а други 115 бяха ранени.

* Във видеото: 27 загинали при взрив на бензиностанция в Русия, сред тях и деца

