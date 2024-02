Рапърът Killer Mike разкри причината за ареста си на наградите "Грами"

Р апърът Killer Mike (с истинско име Майкъл Сантяго Рендер) обясни повече за ареста си на наградите "Грами". Той бе цитиран от TMZ.

Според изпълнителя той е арестуван заради конфликт с охраната.

Рапърът Killer Mike бе задържан на "Грами", след като спечели 3 статуетки

„Случиха се много неща, аз и моят екип объркахме вратата. Бяхме посрещнати от прекалено ревностна охрана, но моят екип и аз сме уверени, че всички подозрения срещу мен ще бъдат изчистени“, каза той.

Източник, близък до рапъра, уточни, че изпълнителят, заедно с антуража си, са изблъскали охранителя, който сочел правилната врата, а охранителят решил да подгони рапъра.

