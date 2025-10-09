Welt: Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим

У крайна използва крилати ракети "Фламинго“ по време на атака срещу база на ФСБ в Крим, пише Welt.

Три ракети са използвани от Украйна по време на атака срещу база на руското вътрешно разузнаване (ФСБ) в северната част на превзетия Крим.

Руски канал: Крим е ударен с нов модел украинска ракета

Според експертът по ракетни технологии Фабиан Хофман от университета в Осло, само две от тях са достигнали целта.

Той смята, че една от ракетите е паднала приблизително на 100 метра от целта.

Украински медии: Атаката в Крим е била насочена срещу руска военна база

"На пръв поглед това не изглежда като много добър резултат. Но като се има предвид, че ударите са оставили кратери с диаметър до петнадесет метра, става ясно: липсата на точност се компенсира от огромна мощност“, пише изданието.

Журналистите смятат, че ракетите "Фламинго“ и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис. Ако Русия не изпълни исканията, Въоръжените сили на Украйна ще могат да атакуват не само енергийни съоръжения, но и фабрики за оръжие и боеприпаси.