6 години затвор за цивилен от американската армия, разкрил тайни за войната в Украйна

Б ивш цивилен служител на американска военна база беше осъден на близо шест години затвор за разкриване през 2022 г. на поверителна информация за руското нашествие в Украйна на чуждестранен сайт за запознанства, предаде Франс прес.
64-годишният Дейвид Франклин Слейтър, бивш подполковник от армията, се призна за виновен през юли. Федерален съд в Небраска му наложи присъда от 70 месеца затвор и глоба от 25 000 долара.
Този цивилен служител на военновъздушните сили, назначен в базата Офът в Небраска, седалище на командването на стратегическите ядрени оръжия, беше арестуван през 2024 г.
Той е обвинен, че между февруари и април 2022 г. е предал класифицирана информация "чрез чат на чуждестранен сайт за запознанства на своята съучастничка, която твърдеше, че е жена, живееща в Украйна". Документите са засягали "военни цели и военни възможности на Русия, свързани с нашествието в Украйна".
Според досието, тя го наричала в съобщенията си "тайният си любовник информатор", отбелязва АФП.
