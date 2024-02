Радиокула изчезна безследно и никой няма обяснение

К радци са откраднали 61-метрова радиокула в Алабама в началото на февруари. Никой не е сигурен как амбициозните бандити са успели да отмъкнат тежката стоманена конструкция, казва генералният мениджър на радиостанцията WJLX Брет Елмор пред WBRC.

"Цял уикенд се опитвах да го разбера и просто не мога. Бил съм в радиобизнеса, цял живот съм бил в него, а след това 26 години съм бил професионално в него и мога да кажа, че никога не съм чувал за подобно нещо. Мога да кажа, че вече съм виждал всичко", казва Елмор пред телевизионната станция.

Елмор научил за кражбата, когато екип по озеленяване отишъл на мястото на кулата за поддържката на тревните площи, но там нямало много за поддържане.

Radio station baffled after 200-foot radio tower disappears without a trace: ‘Seen it all now’ https://t.co/sMhSaMhcxc pic.twitter.com/05ffTYzDJp