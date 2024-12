Пътник от злощастния азербайджански полет: Помислих, че самолетът ще се разпадне

П ътник от самолета на Азербайджанските авиолинии, който в сряда се разби в край казахстански крайбрежен град, разказа пред Ройтерс, че имало поне един силен взрив, докато самолетът се е приближавал към град Грозни в Южна Русия. При инцидента загинаха 38 от 67-те души на борда, отбелязва агенцията.

"Помислих, че самолетът ще се разпадне", каза Субхонкул Рахимов, един от пътниците, оцелели при катастрофата, като подчерта, че се е бил подготвил за най-лошото.

UPDATES: Russia shot down the Azeri passenger plane, killing 38.



Euronews has received a confirmation from Azerbaijani government sources that a Russian surface-to-air missile caused Azerbaijan Airlines plane crash.



The missile was fired at Flight 8432 during a Ukrainian drone… pic.twitter.com/ucnXtXKqKd