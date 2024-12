Откриха тяло на човек в колесника на самолет на United Airlines

Т руп на човек е намерен след кацане на полет на United Airlines на Хаваите.

В колесника на самолет на United Airlines (UAL.O) е намерен труп, след като самолетът се е приземил на хавайския остров Мауи, съобщиха от авиокомпанията в сряда.

Тялото е било открито в едно от отделенията, в които се намира колесникът на самолета, когато полет 202 на United от международното летище „О'Хеър“ в Чикаго се приземил на летище „Кахулуи“ във вторник следобед, според уебсайта на авиокомпанията.

Body found in wheel well of United Airlines flight after it landed in Hawaii https://t.co/bm0V49270e pic.twitter.com/fa8pC4GSO9

„Мястото е било достъпно само от външната страна на самолета. Засега не е ясно как и кога лицето е получило достъп до колесника“, се казва в съобщението.

От компанията заявиха, че работят с властите по разследването.

Body found in wheel well of United Airlines flight to Hawaii. Poor guy just wanted a free ride for Christmas since everything is so expensive. 😔 pic.twitter.com/IVo5cqOLTx