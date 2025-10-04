Свят

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", заяви Зеленски

4 октомври 2025, 14:13
Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)
Снимката е архивна   
Източник: AP/БТА

П ри руски удар е бил поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, като ранените са най-малко 30, съобщи украинският президент Володимир Зеленски и определи атаката като варварска, съобщи Франс прес.

"Към момента се знае за най-малко 30 пострадали - както пътници, така и железопътни служители", написа Зеленски в X. Публикацията беше придружена от кадри, показващи разрушен и горящ вагон с изкривен метал и разбити прозорци.

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", подчерта още украинският лидер, цитиран от "Укринформ".

Мястото на удара се намира на около 50 километра от руската граница.

При друго нападение снощи няколко енергийни съоръжения в украинската Черниговска област са били повредени при руска атака с дронове и ракети.

Междувременно украинските военни съобщиха, че са нанесли удар по голяма петролна рафинерия в Ленинградска област, в северозападната част на Русия.

Източник: Любомир Мартинов/БТА    
русия украйна пътнически влак удар ранени
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Путин заплаши Европа
Путин заплаши Европа

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Русия обвини Франция в „пиратство“
Русия обвини Франция в „пиратство“

