Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

П ри руски удар е бил поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, като ранените са най-малко 30, съобщи украинският президент Володимир Зеленски и определи атаката като варварска, съобщи Франс прес.
"Към момента се знае за най-малко 30 пострадали - както пътници, така и железопътни служители", написа Зеленски в X. Публикацията беше придружена от кадри, показващи разрушен и горящ вагон с изкривен метал и разбити прозорци.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", подчерта още украинският лидер, цитиран от "Укринформ".
Мястото на удара се намира на около 50 километра от руската граница.
При друго нападение снощи няколко енергийни съоръжения в украинската Черниговска област са били повредени при руска атака с дронове и ракети.
Междувременно украинските военни съобщиха, че са нанесли удар по голяма петролна рафинерия в Ленинградска област, в северозападната част на Русия.