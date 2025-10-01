Руска атака в Харков: 6 ранени, пожари обхванаха сгради

П ри руска въздушна атака срещу североизточния украински град Харков тази нощ бяха ранени шестима души и причинени няколко пожара, заявиха днес представители на местните власти, цитирани от Reuters.

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов в комуникационното приложение "Телеграм".

Кметът на Харков Игор Терехов каза, че пожар е обхванал пазари и жилищни сгради.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., град Харков, разположен в североизточната част на страната близо до руската граница, се превърна в една от основните цели на агресията. Въпреки интензивните начални атаки, градът не падна под руски контрол, но оттогава е подложен на почти ежедневен обстрел и въздушни удари.

Местните власти, като областния управител на Харковска област Олег Синегубов и кмета Игор Терехов, редовно съобщават за тежки разрушения и жертви, причинени от тези нападения.През последните години руските сили системно използват широк арсенал, включващ дронове от ирански произход "Шахед", балистични ракети и планиращи бомби, насочени както към военни, така и към цивилни цели. Многократно са поразявани жилищни сгради, пазари и промишлена инфраструктура не само в Харков, но и в други украински градове като Киев, Запорожие и Лозова.

Паралелно с руските удари срещу Украйна, украинските сили също извършват атаки с дронове дълбоко в руска територия, поразявайки военни обекти и енергийна инфраструктура като петролни рафинерии, включително в райони като Москва, Крим и Самарска област.

Въпреки усилията за мирни преговори, враждебните действия продължават с висока интензивност, превръщайки постоянния обстрел в трагична реалност за населението на Харков и други украински региони.