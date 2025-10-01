Свят

Руска атака в Харков: 6 ранени, пожари обхванаха сгради

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов

1 октомври 2025, 09:20
При руска въздушна атака са били ранени шестима души в Харков
Източник: БТА/АР

П ри руска въздушна атака срещу североизточния украински град Харков тази нощ бяха ранени шестима души и причинени няколко пожара, заявиха днес представители на местните власти, цитирани от Reuters.

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов в комуникационното приложение "Телеграм".

Кметът на Харков Игор Терехов каза, че пожар е обхванал пазари и жилищни сгради.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., град Харков, разположен в североизточната част на страната близо до руската граница, се превърна в една от основните цели на агресията. Въпреки интензивните начални атаки, градът не падна под руски контрол, но оттогава е подложен на почти ежедневен обстрел и въздушни удари. 

Местните власти, като областния управител на Харковска област Олег Синегубов и кмета Игор Терехов, редовно съобщават за тежки разрушения и жертви, причинени от тези нападения.През последните години руските сили системно използват широк арсенал, включващ дронове от ирански произход "Шахед", балистични ракети и планиращи бомби, насочени както към военни, така и към цивилни цели. Многократно са поразявани жилищни сгради, пазари и промишлена инфраструктура не само в Харков, но и в други украински градове като Киев, Запорожие и Лозова. 

Паралелно с руските удари срещу Украйна, украинските сили също извършват атаки с дронове дълбоко в руска територия, поразявайки военни обекти и енергийна инфраструктура като петролни рафинерии, включително в райони като Москва, Крим и Самарска област. 

Въпреки усилията за мирни преговори, враждебните действия продължават с висока интензивност, превръщайки постоянния обстрел в трагична реалност за населението на Харков и други украински региони. 

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Руска атака Харков Украйна Въздушна атака Ранени Пожари Жилищни сгради Олег Синегубов Игор Терехов Война
Последвайте ни

По темата

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Сбогувахме ли се с достъпните спортни автомобили

Сбогувахме ли се с достъпните спортни автомобили

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

България Преди 5 минути

Експерти коментираха поискания подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Двама пострадаха при катастрофа в Бургас: 73-годишна жена със счупен прешлен

Двама пострадаха при катастрофа в Бургас: 73-годишна жена със счупен прешлен

България Преди 6 минути

Инцидентът е станал вчера около 09:10 ч. на кръстовището на улиците "Захари Стоянов“ и "Капитан Петко Войвода“

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Свят Преди 30 минути

Европейските лидери се събират в Копенхаген днес, 1 октомври, за неформални разговори за войната между Русия и Украйна

,

В какво състояние е руската икономика

Свят Преди 30 минути

Военната промишленост все още крепи икономиката на Русия, но в много други браншове има сериозни проблеми

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

България Преди 35 минути

Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община

Васил Терзиев

Кметът Терзиев: Държавата саботира София, умишлено бавят плащанията

България Преди 36 минути

Според градоначалника това е „политическа игра“, която наказва столичани и блокира развитието на града, който генерира над 43% от БВП на страната

<p>2/3 от лекарите у нас са жертви на агресия от пациенти</p>

2/3 от лекарите у нас са жертви на агресия от пациенти

България Преди 51 минути

В същото време обществото поставя високи изисквания към лекарите

Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Любопитно Преди 1 час

Този трик може да се направи навсякъде

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

България Преди 1 час

Предстои му дълга рехабилитация, обяви неговият чичо Юлиян Здравков

<p>Въвеждат нови правила за семейните помощи</p>

Въвеждат нови правила за семейните помощи

България Преди 1 час

Ще ги изплащат само в брой от януари догодина

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

България Преди 1 час

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение", отбелязва премиерът

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Свят Преди 1 час

Протестите е планирано да се проведат около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, застъпвана от консервативното правителство на Кириакос Мицотакис

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

България Преди 2 часа

Днес ще продължи и изкърпването на трасето между 285 и 289 км

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

Свят Преди 2 часа

Университетът ще плати 500 млн. долара

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса

Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

Любопитно Преди 2 часа

Някои влиятелни личности в сферата на уелнес популяризираха хлорофилната вода като част от рутината си

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Татуистката Стефани е бременна в Къщата на Big Brother

Edna.bg

Бъдещата кралица на Нидерландия започва военна служба

Edna.bg

Президентът Румен Радев приема волейболните герои в Гербовата зала

Gong.bg

Обявиха рефера на ЦСКА - Лудогорец

Gong.bg

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му дълга рехабилитация. Трябва да се научи да ходи и говори отново

Nova.bg

"Тренд": Над половината лекари в България - жертва на агресия. 41% от обществото смята, че е оправдано

Nova.bg