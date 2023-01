Пътнически самолет се разби в Непал, всички 72 души на борда са загинали

В сички 72 души на борда на разбилия се днес в Непал пътнически самолет са загинали, предаде ТАСС, като се позова на авиокомпания "Йети еърлайнс".

"Всички са загинали - 68 пътници и четирима членове на екипажа", каза за агенцията представител на непалския въздушен превозвач.

Предишните данни бяха за 68 жертви.

