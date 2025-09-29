Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Т яло на човек, пътувал нелегално в колесника на самолет на American Airlines, беше открито малко след приземяването на самолета от Европа на международното летище Шарлът Дъглас.

Полицията на Шарлът-Мекленбърг съобщи, че лицето е обявено за мъртво на място, а екипи от отдел „Убийства“ са започнали разследване. Специални екипи обработват местопрестъплението и събират доказателства.

Представител на авиокомпанията заяви, че сътрудничат напълно на органите на реда, докато летищните операции продължават нормално. „Дълбоко сме натъжени от тази трагедия и ще подкрепим разследването доколкото е необходимо“, допълват от летището.

Разследващите призовават всеки, който разполага с информация, да се свърже с полицията.

Причините за инцидента и идентичността на пътника остават неясни, а разследването е в ход.