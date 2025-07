Аварийно кацане в Анталия: Евакуираха самолет на Turkish Airlines

П олет на Turkish Airlines беше евакуиран по аварийни пързалки малко след кацането на 29 юли на крайбрежен курорт в Южна Турция заради дим в колесника, съобщиха официални лица.

Няма пострадали, съобщи в. „Катимерини“.

Димът се е появил, докато Boeing 777 от Истанбул е рулирал по пистата на летището в град Анталия. Екипите за спешна помощ препоръчаха евакуацията като предпазна мярка за осигуряване на безопасността на пътниците, написа говорителят на авиокомпанията Яхя Устун в X.

