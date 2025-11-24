Свят

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

Вчера САЩ и Украйна проведоха консултации по „мирния план“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки

24 ноември 2025, 12:27
Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Р усия засега не е получавала официалния текст на версията на американския план за уреждане на ситуацията в Украйна, коригиран по резултатите от консултациите на САЩ и Украйна в Женева. Това заяви на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Ние засега не сме виждали никакъв план,

четохме изявления по резултатите от дискусиите, проведени в Женева. Засега официално не сме получавали нищо“, каза той.

Песков отбеляза, че в Кремъл са научили, че в по-рано изпратения в Москва текст „са внесени някакви корекции“.

Вчера САЩ и Украйна проведоха консултации по „мирния план“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки.

Държавният секретар Марко Рубио нарече проведената среща „най-продуктивната“ за цялото време на конфликта.

Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да съгласуват по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, САЩ са се съгласили да отделят в отделен набор от преговори точките за европейската интеграция на Украйна и нейното членство в НАТО.

Според публикации на западната преса, първоначалната версия на „мирния план“ на САЩ предвиждала отказ на Украйна от членство в НАТО и задължението на Алианса да не интегрира Киев, както и признаване от Вашингтон и други страни на суверенитета на Русия над Крим и Донбас, изтегляне на украинските формирования от територии на Донецката народна република, държавен статут на руския език в Украйна, ограничаване на числеността на украинската армия и премахване на антируски санкции. 

Лидерите на Европейския съюз изразиха несъгласие с тези положения и започнаха разработка на контрапредложения.

По темата

Източник: tass.ru    
Русия САЩ Украйна мирен план преговори НАТО Крим Донбас Дмитрий Песков Европейски съюз
Последвайте ни
Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

Предлагат промени в болничните

Предлагат промени в болничните

pariteni.bg
Освен най-мощен, Cayenne Turbo Electric е и най-тежкото Porsche досега

Освен най-мощен, Cayenne Turbo Electric е и най-тежкото Porsche досега

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Свят Преди 14 минути

Джил Фройд си отиде на 98-годишна възраст, а семейството ѝ я описва като „дръзка, скандална, мила и палава“

<p>LR Defender Octa: Тестваме най-бързия тежък офроудър в света</p>

Land Rover Defender Octa: тестваме най-бързия тежък офроудър в света

Технологии Преди 58 минути

С аеродинамика на тухла, но мощност на суперавтомобил, Defender Octa ускорява до 100 км/ч за 4,0 секунди, което е по-бързо от спринта на G63

Благомир Коцев

Благомир Коцев отпътува за Варна

България Преди 1 час

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Новата сензационна визия на Доналд Тръмп (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Президентът се появи с обемно палто и бордо шал, което веднага предизвика асоциации със стила на новоизбрания кмет на Ню Йорк

Клетката

Нова престъпна схема и извънредно положение в „Клетката“

Любопитно Преди 1 час

Гледайте епизодите на криминалната драма от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

България Преди 1 час

Какво време ни очаква през последната седмица на месеца

Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

В надпреварата големият победител се оказа шампионът от миналия сезон Макс Верстапен

Жена загина, а 11-годишно дете е ранено в катастрофа край с. Мокрен

Жена загина, а 11-годишно дете е ранено в катастрофа край с. Мокрен

България Преди 1 час

Инцидентът е възникнал между лек и товарен автомобил на 23 ноември по обяд

Снимката е илюстративна

Мистериозно светещо кълбо и страшен тътен разтърсиха Синеморец

България Преди 1 час

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

България Преди 2 часа

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Свят Преди 2 часа

Не е имало навлизане в румънското въздущно пространство

.

Опит за китайска биодиверсия в САЩ?

Свят Преди 2 часа

Двама китайски учени са заподозрени, че са внесли в САЩ гъбички като оръжие за агротероризъм

Д-р Калина Милушева

БАБХ е с нов директор - д-р Калина Милушева

България Преди 2 часа

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Българска агенция за инвестиции

Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ

България Преди 2 часа

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

България Преди 2 часа

От главата на жената са отскубнати цели кичури коса

Всичко от днес

От мрежата

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Марк Ръфало за съня, който му откри тумор

Edna.bg

Симона Бакърджиева е новата „Мис България 2025“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Берое се раздели с треньора си

Gong.bg

Национали от Байерн с голям жест (видео+снимки)

Gong.bg

Разследват двойно убийство в Пловдивско

Nova.bg

Намушкаха младеж в „Студентски град“

Nova.bg