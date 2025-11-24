Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

Р усия засега не е получавала официалния текст на версията на американския план за уреждане на ситуацията в Украйна, коригиран по резултатите от консултациите на САЩ и Украйна в Женева. Това заяви на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Ние засега не сме виждали никакъв план,

четохме изявления по резултатите от дискусиите, проведени в Женева. Засега официално не сме получавали нищо“, каза той.

Песков отбеляза, че в Кремъл са научили, че в по-рано изпратения в Москва текст „са внесени някакви корекции“.

Вчера САЩ и Украйна проведоха консултации по „мирния план“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки.

Държавният секретар Марко Рубио нарече проведената среща „най-продуктивната“ за цялото време на конфликта.

Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да съгласуват по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, САЩ са се съгласили да отделят в отделен набор от преговори точките за европейската интеграция на Украйна и нейното членство в НАТО.

Според публикации на западната преса, първоначалната версия на „мирния план“ на САЩ предвиждала отказ на Украйна от членство в НАТО и задължението на Алианса да не интегрира Киев, както и признаване от Вашингтон и други страни на суверенитета на Русия над Крим и Донбас, изтегляне на украинските формирования от територии на Донецката народна република, държавен статут на руския език в Украйна, ограничаване на числеността на украинската армия и премахване на антируски санкции.

Лидерите на Европейския съюз изразиха несъгласие с тези положения и започнаха разработка на контрапредложения.