И зраелският космически апарат „Береши” не успя да кацне на Луната. Роботът се е разбил, съобщиха от екипа, който наблюдава мисията.

„Берешит” трябваше да осъществи първото кацане на повърхността на Луната, извършено от частна компания. Досега на спътника на Земята са кацали само държавно организирани мисии от САЩ, бившият Съветски съюз и Китай.

Според екипа, изстрелял „Берешит”, роботът е изпитвал поредица от технически проблеми в последната фаза на мисията. Космическият апарат се приближаваше бавно към Луната от 7 седмици в серия от постепенно отдалечаващи се от Земята траектории.

Последната фаза на все по-близки до повърхността на Луната орбити трябваше да завърши с кацане в четвъртък около 22:25 българско време.

Мисията на компанията „SpaceIL” струваше около 100 милиона долара, събрани почти изцяло от частни дарения и спонсори, но подкрепена и от държавата.

Партньори на мисията са още НАСА и „Israel Aerospace Industries”. „Берешит” имаше проблем с процедурата по кацане. Първоначално основният двигател е прекъснал работа, а малко след това контролната зала губи всякаква комуникация с лунния модул.

„Не успяхме, но се опитахме и постижението да стигнем до там е значително. Можем да сме горди”, коментира Морис Кан, предприемач и един от основните инвеститори в проекта.

„НАСА съжалява, че мисията на „SpaceIL” завърши без успешно кацане. Поздравяваме „SpaceIL”, Israel Aerospace Industries и Израел за постижението да изпратят първата частно финансирана мисия до лунната орбита”, обяви администраторът на НАСА Джим Брайденстийн в Туитър, като публикува и една от снимките от модула точно преди края на мисията.

