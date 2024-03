Путин призова избирателите, включително в анексираните украински области, да определят бъдещето на Русия

П резидентът Владимир Путин призова избирателите, включително в анексираните части на Украйна, да бъдат единни в определянето на бъдещето на Русия, като гласуват на президентските избори тази седмица, които той почти сигурно ще спечели, предаде Ройтерс.

"Изключително важно е да подчертаем нашата сплотеност и решителност и да продължим напред заедно. Всеки ваш глас е ценен и значим", каза Путин във видеообръщение, излъчено първо в руския Далечен изток и отразено от националните новинарски агенции.

"Затова ви моля през следващите три дни да упражните правото си на глас", добави той.

Седемдесет и една годишният Путин, който е на власт като президент или министър-председател от 2000 г., ще се изправи срещу трима съперници по време на тридневния вот, който започва утре. Никой от съперниците му не е отправял критики срещу него, отбелязва Ройтерс.

Проучванията на общественото мнение показват, че той е подкрепян от мнозинството руснаци, като едно от проучванията миналия месец му даде 75% подкрепа.

Двама кандидати, които се надяваха да се кандидатират с платформи, призоваващи за прекратяване на войната в Украйна, официално наричана от Русия "специална военна операция", бяха обявени за не бяха допуснати да участват в надпреварата.

Putin: The main goal of Ukrainian attacks on Russian regions is to prevent citizens from participating in elections



"The main goal of Ukrainian attacks on Russian regions is to interfere with citizens' normal expression of their electoral will," said Russian President Vladimir… pic.twitter.com/FakHZnDqXu