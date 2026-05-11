ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

11 май 2026, 17:11
Р уските държавни медии умишлено са представили думите на президента Владимир Путин от пресконференцията му на 9 май така, сякаш той говори за скорошен край на войната в Украйна. В действителност обаче руският лидер не е давал никакви индикации, че Кремъл е готов да прекрати военните действия. Това се посочва в последния анализ на Институт за изучаване на войната (Institute for the Study of War - ISW).

Разминаването в цитатите

По време на брифинга след парада в Москва Путин е бил попитан за участието на западни държави в ударите с далекобойни оръжия по руска територия. Руският президент е отговорил, че „този въпрос отива към своя край“, визирайки темата за западното участие и подкрепа.

Държавната пропаганда в Русия обаче веднага е преиначила изказването му, представяйки го пред вътрешната публика като анонс за приключване на самия конфликт.

От ISW подчертават, че реалните послания на Путин по време на събитията около Деня на победата всъщност показват точно обратното. В речта си той е призовал руските сили да се „съсредоточат върху окончателното поражение“ на Украйна, което според аналитиците потвърждава, че стратегическата цел на Москва за пълна капитулация на Киев остава непроменена.

Преговори само при условията на Москва

Руският президент е повторил и предложението си за среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но при условие, че тя се проведе в Москва. Според експертите от института това изискване на практика изключва преговори на неутрална територия и показва, че Кремъл все още няма желание за реални двустранни разговори за мир.

Анализаторите отбелязват, че опитите на пропагандата да внуши предстоящ край на боевете са насочени към руското общество, което изпитва все по-голямо безпокойство от последиците от продължаващата вече над четири години война и зачестилите украински удари в тила на страната.

