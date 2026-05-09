Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Р уският президент Владимир Путин заяви в събота, че според него конфликтът в Украйна наближава своя край, предава Reuters.

Руската инвазия в Украйна през 2022 г. предизвика най-тежката криза в отношенията между Русия и Запада след Кубинската ракетна криза от 1962 г., когато светът бе изправен пред реалната заплаха от ядрена война.

„Мисля, че развръзката е близо“, заяви Путин пред журналисти по повод войната в Украйна.

Руският лидер направи своя коментар в Кремъл, след като Русия проведе най-малобройния си парад за Деня на победата от години. Националният празник на 9 май отбелязва триумфа на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и почита паметта на 27-те милиона съветски граждани, дали живота си в конфликта.

Въпреки това, решителната победа в Украйна остава недостижима за Русия.

През четирите години на най-кръвопролитния европейски конфликт след Втората световна война, руските сили все още не са успели да установят пълен контрол над Донбас в Източна Украйна, където украинските части са се укрепили в линия от стратегически градове-крепости.

Войната отне живота на стотици хиляди хора, превърна части от Украйна в руини и изтощи руската икономика, оценявана на 3 трилиона долара. Отношенията на Москва с Европа в момента са в най-ниската си точка от разгара на Студената война насам.

В четвъртък „Файненшъл таймс“ съобщи, че лидерите на Европейския съюз се подготвят за потенциални преговори.

Запитан дали е готов да започне диалог с европейските държави, Путин посочи, че за него предпочитаната фигура за контакт е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.

„Лично за мен бившият канцлер на ФРГ, г-н Шрьодер, е предпочитаният събеседник“, подчерта руският президент.

Миналата седмица Кремъл заяви, че европейските правителства трябва да направят първата крачка, тъй като именно те са прекъснали контактите си с Москва през 2022 г. след началото на военните действия.

На въпрос относно украинския президент Володимир Зеленски, Путин бе категоричен: среща между двамата е възможна едва след като бъде постигнато и договорено трайно мирно споразумение.