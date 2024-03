П ропагандистката на Кремъл Маргарита Симонян заяви, че споровете на Армения с Русия относно ръководения от Москва блок за сигурност могат да доведат до изчезването на южнокавказката държава в рамките на половин десетилетие, съобщава Newsweek.

Главната редакторка на кремълската телевизия RT е съюзник на Владимир Путин и редовен гост на държавната телевизия, където прокарва реториката на руския лидер за пълномащабната му инвазия в Украйна, пише Newsweek.

(Във видеото: Арменските сепаратисти в Нагорни Карабах се съгласиха да прекратят огъня)

По време на въпроси и отговори на Световния младежки фестивал в Сириус, Краснодарски край, Симонян критикува арменския министър-председател Никол Пашинян. Той е преустановил участието на Ереван в Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС, Организация Договора о коллективной безопасности), която се счита за руския еквивалент на НАТО.

"In 5 years, there will be no Armenia"



Putin's propaganda chief Simonyan makes another statement implying that Arnenia is on Putin's acquisition list.



With US congress now paralyzed, Putin rightly understands there will be no consequences for anything he does. pic.twitter.com/X5sScTtun1