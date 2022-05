Путин: Украйна саботира преговорния процес с Русия

Р уският президент Владимир Путин заяви днес в телефонен разговор с австрийския канцлер Карл Нехамер, че Украйна саботира преговорния процес с Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на Кремъл.

Путин също така информира Нехамер за предприеманите от Русия действия за осигуряване на безопасно преминаване на плавателни съдове в Азовско и Черно море и настоя Украйна колкото може по-скоро да разминира пристанищата, каза Кремъл.

Руският президент потвърди в разговора, че Москва ще спазва договорните задължения за доставка на природен газ за Австрия, беше посочено още в изявлението.

