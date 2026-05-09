Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

9 май 2026, 16:45
Източник: БТА/АР

Р уският президент Владимир Путин прие словашкия премиер Роберт Фицо в Кремъл, предаде Франс прес.

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г. 

"Вашата последователна позиция в полза на съхраняването на историческата истина заслужава уважение", каза Путин в началото на тяхната среща и оцени "суверенната външна политика", която се опитва да води словашкото правителство.

Руският президент каза още, че Русия ще направи "всичко възможно", за да отговори на енергийните нужди на Словакия.

Словакия е една от малкото държави в Европа, които все още купуват руски нефт и газ. Братислава получава руски нефт по построения по времето на Съветския съюз петролопровод "Дружба", докато природният газ от Русия се доставя по газопровода "Турски поток".  Словакия се стреми да поддържа политически връзки с Русия и твърди, че би било твърде скъпо да се откаже от руските доставки, след като е изградила инфраструктурата си около тях, отбелязва Ройтерс.

"Знам, че сте срещнали трудности по време на пътуването си до Москва. Но най-важното е, че сте тук", каза Путин на Фицо, след като няколко европейски държави отказаха самолетът на словашкия премиер да прелети през въздушното им пространство на път към руската столица.

Посещението на Фицо предизвика критики и от германския канцлер Фридрих Мерц, който заяви, че "дълбоко съжалява" за присъствието му в Москва.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Владимир Путин Роберт Фицо Руско-словашки отношения Енергийни доставки Кремъл Суверенна външна политика Петролопровод Дружба
