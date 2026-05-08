Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Р уският президент Владимир Путин е готов да преговаря "с всички", включително с европейците, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, след като в. "Файненшъл таймс" публикува вчера материал, в който се твърди, че лидери от ЕС се готвят за евентуални преговори, предаде Ройтерс.

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

В публикацията на британския всекидневник се посочва, че промяната в позицията на ЕС е продиктувана от разочарованието в Европа от ръководените от президента на САЩ Доналд Тръмп преговори за слагане на край на войната в Украйна.

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин и че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход.

"Путин е готов да преговаря с всички. Той многократно е заявявал това", каза днес Песков в отговор на отправен от репортер от Ройтерс въпрос относно публикацията на "Файненшъл таймс".

"Да, ние ще сме готови да продължим диалога си дотолкова, доколкото са готови европейците", каза Песков. "Но както многократно е заявявал Путин след позицията, която заеха европейците, ние самите няма да инициираме такива контакти", добави говорителят на Кремъл. "Руската страна не е инициаторът на пълното прекъсване на нашите отношения с ЕС. Това бе инициирано от Брюксел и отделни европейски столици", посочи Песков.

Той отхвърли разпространената от германското списание "Шпигел" информация, че е била отнета акредитацията на чуждестранни журналисти за Парада на победата в Москва на 9 май. Песков заяви, че ничия акредитация не е била отнемана, но добави, че форматът на парада се е променил и това е наложило да се ограничи броя на чуждестранните журналисти, на които е разрешено да отразяват събитието.