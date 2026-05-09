Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша“

9 май 2026, 11:42
Източник: БТА/AP

Р уският президент Владимир Путин изрази в събота увереност в победата в Украйна, докато ръководеше военния парад на Червения площад, отбелязващ разгрома на нацистка Германия във Втората световна война.

Мерките за сигурност в Москва бяха строги, докато Путин и няколко чуждестранни лидери присъстваха на парада, въпреки че тридневното примирие с посредничеството на САЩ облекчи опасенията относно възможни украински опити за прекъсване на тържествата.

Путин, който е на власт повече от четвърт век, използва Деня на победата – най-важният светски празник в Русия – за да демонстрира военната мощ на страната и да събере подкрепа за своите военни действия в Украйна, които вече са в своята пета година.

Говорейки на парада, Путин приветства руските войски, сражаващи се в Украйна, заявявайки, че те „са изправени пред агресивна сила, която е въоръжена и подкрепяна от целия блок на НАТО“, предаде Асошиейтед прес (AP).

„Победата винаги е била и ще бъде наша“, каза Путин, докато колони от войници се редяха на Червения площад. „Ключът към успеха е нашата морална сила, смелост и доблест, нашето единство и способност да издържим на всичко и да преодолеем всяко предизвикателство“.

Но тази година, за първи път от близо две десетилетия, парадът се проведе без танкове, ракети и други тежки оръжия, с изключение на традиционния прелет на бойни самолети.

Длъжностни лица заявиха, че внезапната промяна във формата се дължи на „текущата оперативна обстановка“ и посочиха заплахата от украински атаки. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че властите са предприели „допълнителни мерки за сигурност“.

Предишните примирия не успяха да се задържат

Русия обяви едностранно прекратяване на огъня за петък и събота, докато украинският президент Володимир Зеленски обяви примирие, което трябваше да започне на 6 май, но нито едно от тях не се задържа, тъй като страните си разменяха обвинения за продължаващи атаки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че Русия и Украйна са се съгласили с неговото искане за прекратяване на огъня от събота до понеделник и размяна на пленници, заявявайки, че прекъсването на сраженията може да бъде „началото на края“ на войната.

Зеленски, който каза по-рано тази седмица, че руските власти „се страхуват, че дронове могат да бръмчат над Червения площад“ на 9 май, последва изявлението на Тръмп, като издаде указ, с който подигравателно разрешава на Русия да проведе празненствата си за Деня на победата в събота, обявявайки Червения площад за временно забранен за украински удари.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, отхвърли указа на Зеленски като „глупава шега“. „Не се нуждаем от ничие разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата“, каза Песков пред журналисти.

Денят на победата остава рядка точка на консенсус в Русия

По-голямата и по-добре оборудвана армия на Русия постига бавен, но постоянен напредък по протежение на повече от 1000-километровата фронтова линия. Украйна отвърна с все по-ефективни атаки с голям обсег, поразявайки руски енергийни съоръжения, производствени предприятия и военни депа. Тя е разработила дронове, способни да достигат цели на над 1000 километра (повече от 600 мили) дълбоко в Русия, далеч отвъд възможностите ѝ преди 2022 г.

Руските власти предупредиха, че ако Украйна се опита да наруши съботните тържества, Русия ще нанесе „масиран ракетен удар по центъра на Киев“. Руското министерство на отбраната предупреди цивилното население там и служителите на чуждестранните дипломатически мисии за „необходимостта незабавно да напуснат града“. ЕС заяви, че неговите дипломати няма да напуснат украинската столица въпреки руските заплахи.

Путин използва честванията на Деня на победата, за да насърчи националната гордост и да подчертае позицията на Русия като глобална сила. Съветският съюз загуби 27 милиона души през 1941-45 г. в това, което нарича Великата отечествена война – огромна жертва, която остави дълбок белег в националната психика и остава рядка точка на консенсус в разединената история на нацията под комунистическо управление.

Парадите за Деня на победата на Червения площад включват широк спектър от тежки оръжия – от бронирани машини до междуконтинентални балистични ракети с ядрени глави – всяка година от 2008 г. насам. По-малки паради се провеждат на други места в страната, но този път много от тях също бяха съкратени или дори отменени напълно от съображения за сигурност.

Докато войските се подготвяха да маршируват през Червения площад в събота, властите разпоредиха ограничения върху целия мобилен интернет достъп и услугите за текстови съобщения в руската столица, позовавайки се на необходимостта от осигуряване на обществената безопасност. Правителството методично затяга интернет цензурата и установява все по-строг контрол върху онлайн дейностите, което предизвиква недоволство и редки публични изрази на недоволство.

Кралят на Малайзия Султан Ибрахим Искандар, президентът на Лаос Тонглун Сисулит, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и авторитарният лидер на Беларус Александър Лукашенко трябваше да присъстват на тържествата в руската столица.Премиерът Роберт Фицо от Словакия, член на Европейския съюз, трябваше да се срещне с Путин и да положи цветя на паметника Гроб на незнайния воин точно пред стените на Кремъл, но планираше да стои далеч от парада на Червения площад.

Източник: AP    
Владимир Путин Ден на победата Война в Украйна Военен парад Червения площад Мерки за сигурност Примирие НАТО Тежки оръжия Велика отечествена война
