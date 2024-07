Путин поздрави Масуд Пезешкиан за избирането му за президент на Иран

П резидентът на Русия Владимир Путин поздрави Масуд Пезешкиан за избора му за президент на Иран и изрази надежда за засилването на сътрудничеството между Москва и Техеран във всички области, съобщиха ТАСС и Ройтерс.

Putin has congratulated Masoud Pezeshkian on being elected Iranian president and expressed hope for bolstering cooperation with Tehran on all tracks: https://t.co/49JhpnDIdF pic.twitter.com/4PFakAlUVl