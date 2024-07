Б ившият министър на здравеопазването, кардиохирургът и реформатор Масуд Пезешкиан спечели президентските избори в Иран. Това съобщи говорителят на изборните власти на страната Мохсен Еслами, предадоха световните агенции.

Иран избира президент на балотаж

Според резултатите от обработката на всички 30,530 млн. бюлетини, подадени на втория тур на изборите, Пезешкиан е спечелил 16,384 млн. гласа или най-малко 53,6 % от общия брой.



Консерваторът Саид Джалили, представител на иранския лидер във Висшия съвет за национална сигурност на републиката, е получил 13,538 млн. гласа или 44,3 %.

🚨🇮🇷 WHO IS IRAN'S NEW PRESIDENT?



Masoud Pezeshkian was just declared Iran's new President-elect and replacement of the late President Raisi who died in a Plane crash earlier in the year.



Moderates are celebrating the victory of Pezeshkian, a former heart surgeon, touting him… pic.twitter.com/DC2T98SR1F