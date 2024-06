Иранците гласуват за президент с ограничен избор

В петък иранците гласуваха за нов президент след смъртта на Ебрахим Раиси при катастрофа с хеликоптер, избирайки измежду строго контролирана група от четирима кандидати, верни на върховния лидер, в момент на нарастващо обществено разочарование и натиск от страна на Запада, пише Reuters.

Изборите съвпадат с ескалиращото регионално напрежение, дължащо се на войната между Израел и съюзниците на Иран - "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан, както и на засиления натиск на Запада върху Иран заради бързо развиващата се ядрена програма.

Макар че е малко вероятно изборите да доведат до съществена промяна в политиката на Ислямската република, резултатите от тях биха могли да повлияят на наследяването на аятолах Али Хаменей, 85-годишния върховен лидер на Иран, който е на власт от 1989 г.

Хаменей призова за висока избирателна активност, за да се компенсира кризата с легитимността, подхранвана от общественото недоволство от икономическите трудности и ограничаването на политическата и социалната свобода.

"Трайността, силата, достойнството и репутацията на Ислямската република зависят от присъствието на хората", заяви Хаменей пред държавната телевизия, след като гласува. "Високата избирателна активност е категорична необходимост."

Не се очаква следващият президент да внесе съществена промяна в политиката по отношение на ядрената програма на Иран или подкрепата за групировки от милиции в Близкия изток, тъй като Хаменей има пълното право да решава най-важните държавни въпроси.

Въпреки това президентът ръководи правителството ежедневно и може да влияе върху тона на външната и вътрешната политика на Иран.

