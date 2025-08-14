Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

С АЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския си колега Доналд Тръмп в Анкоридж, в американския щат Аляска, информира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

⚡️NEW: US is Making Vigorous & Sincere Efforts to Resolve the Situation in Ukraine - Putin pic.twitter.com/ij6AYvUOYC — RT_India (@RT_India_news) August 14, 2025

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава.

Той не изключи в бъдеще нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира, информират Ройтерс и ТАСС.