Свят

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

9 май 2026, 22:55
Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна
Източник: БТА

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща днес отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украйна, предаде ДПА. 

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна.

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят “въпросите на общата сигурност“ в подходящ момент, каза Коща, като същевременно подчерта, че ЕС няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Малко преди да говори в Брюксел Коща проведе телефонен разговор в украинския президент Володимир Зеленски. 

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

ЕС остава до Украйна “в борбата ѝ за мир и защита на нашите споделени европейски ценности”, написа председателят на Европейския съвет в социалната мрежа Екс. 

“Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да предприемете следващата стъпка в процеса за присъединяване възможно най-скоро. Заедно ще изградим общото европейско бъдеще”, каза Коща. 

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Антонио Коща Европейски съюз Русия Украйна Мир Преговори Обща сигурност Присъединяване към ЕС Володимир Зеленски
Последвайте ни

По темата

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
10 породи кучета, склонни към тревожност

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 1 час

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

<p>Кой е <strong data-index-in-node="98" data-path-to-node="4">Виджай</strong> &ndash; актьорът, който навлезе в индийската политика</p>

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

Свят Преди 2 часа

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

България Преди 3 часа

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Свят Преди 3 часа

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

България Преди 4 часа

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

Пламен Абровски

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

България Преди 4 часа

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

България Преди 5 часа

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

България Преди 5 часа

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

<p>Идентифицираха &bdquo;нулевия&nbsp;пациент&ldquo; на хантавируса на круизния кораб</p>

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Свят Преди 6 часа

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри“ на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Свят Преди 6 часа

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

България Преди 7 часа

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино“, споделя продавачка на зеленчуци

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Свят Преди 7 часа

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Свят Преди 7 часа

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

България Преди 7 часа

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба”

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Свят Преди 8 часа

Международна коалиция и строги мерки за сигурност съпътстват акостирането на „Хондиус“ на Канарските острови след смъртоносно огнище на хантавирус

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям като герои от „Бриджъртън“

Edna.bg

Риана превърна рисунките на децата си в татуировки

Edna.bg

Веласкес: Когато получиш трофея в ръцете си, си много щастлив

Gong.bg

Бивш младежки национал на България написа история в Сърбия, класира отбора си за евротурнирите

Gong.bg

С тежко падане приключи вторият етап на Джиро д'Италия (ВИДЕО)

Nova.bg

Стрелба по автобус на градския транспорт в Перник (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg