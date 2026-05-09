Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща днес отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украйна, предаде ДПА.

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна.

Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят “въпросите на общата сигурност“ в подходящ момент, каза Коща, като същевременно подчерта, че ЕС няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Малко преди да говори в Брюксел Коща проведе телефонен разговор в украинския президент Володимир Зеленски.

ЕС остава до Украйна “в борбата ѝ за мир и защита на нашите споделени европейски ценности”, написа председателят на Европейския съвет в социалната мрежа Екс.

“Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да предприемете следващата стъпка в процеса за присъединяване възможно най-скоро. Заедно ще изградим общото европейско бъдеще”, каза Коща.