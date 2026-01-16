Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Р уският президент Владимир Путин продължава да показва, че няма да се задоволи с мирното уреждане на конфликта, което засяга само Украйна и не предвижда радикална реструктуризация на НАТО, пише Институтът за изследване на войната (ISW), анализирайки изявленията на Путин от 15 януари в речта му пред чуждестранни дипломати.

(Във видеото: Надежда Нейнски: 2026 г. ще е решаваща от геополитическа гледна точка​)

Путин повтори своята теза, че войната на Русия срещу Украйна е "пряк отговор“ на игнорирането от Запада на интересите на Русия чрез разширяването на НАТО, което се е случило въпреки публичните обещания на Русия за неразширяване на Алианса. Президентът също така заяви, че за мира в Украйна е необходимо "да се върнем към обсъждането на нова архитектура на сигурността“, която по-рано беше предложена от Русия.

Анализатори: Путин спечели

От ISW припомнят, че още в края на 2021 г. Русия постави на НАТО ултиматуми, изпълнението на които би изисквало разрушаване на Алианса и преразглеждане на архитектурата на европейската сигурност (по-специално изискването за връщане на НАТО към границите от 1997 г.). Путин неведнъж е демонстрирал, че неговите изисквания са по-големи от тези, изложени в предложения от САЩ 28-пунктов план и неговите последващи варианти, подчертават от ISW. Анализаторите са убедени, че Путин остава верен на първоначалните си военни цели за 2021 и 2022 г., които излизат извън рамките на териториалните завоевания и не се ограничават до Украйна.

Времето изглежда е на страната на Русия

В същото време Кремъл продължава да разпространява неверни твърдения, че отбраната на Украйна е на ръба на провала. Данните за руските постижения от началото на пълномащабната инвазия обаче сочат обратното, припомнят от ISW. На 15 януари говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ситуацията за Украйна се влошава с всеки изминал ден и че "коридорът за вземане на решения [от страна на Украйна] се стеснява“. Песков имаше предвид, че Киев трябва да отстъпи пред исканията на Русия сега – преди Украйна да не може да се защити и да бъде принудена да капитулира в бъдеще.

Въпреки това, както подчертават в ISW, украинската отбрана не е на ръба на колапса и украинските сили вече са успели да предотвратят реализацията на главната цел на Путин – подчиняването на цяла Украйна от руската армия и военна сила. Анализаторите припомнят, че в разгара на руската инвазия през март 2022 г. руските сили са завзели 26,16% от територията на Украйна. Последвалото украинско контранастъпление, насочено към изтласкване на руските войски от Киев и северна Украйна, е намалило този показател до 20,21% към края на април 2022 г. Обемът на териториите, контролирани от Русия, продължи да намалява – до 17,84% в края на 2022 г. след контраофанзивите на Украйна в Харков и Херсон.

Защо Путин няма никакъв интерес към мир в Украйна

Площта на завзетата територии остана относително непроменена през 2023, 2024 и 2025 г. Руските войски контролираха от 17,9% до 18,52% от територията на Украйна през 2023 и 2024 г., а до края на 2025 г. този показател се е увеличил до 19,32%. По този начин руските войски са завзели допълнително 1,5% от територията на Украйна през последните три години, изчислиха в ISW. При това руските постижения са били незначителни и ограничени от скоростта на пеша, тъй като руските войски са били принудени да прибягват до изтощителни пехотни атаки и през всичките години не са успели да възстановят механизираната маневрена война на бойното поле. Руските завоевания на бойното поле вероятно ще продължат да бъдат бавни и изтощителни и е малко вероятно да доведат до бърз срив на фронтовата линия в Украйна, заключават анализаторите от ISW.

Путин нападна, защото смяташе, че НАТО е слаба

Специалистите добавят, че началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов продължава да изказва "очевидни лъжи“ и преувеличава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Кремъл за уж неизбежната военна победа на РФ. По-специално, на 15 януари Герасимов отново заяви, че руските войски са превзели Купянск, въпреки многобройните визуални доказателства и съобщения за обратното, припомнят от ISW.