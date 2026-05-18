Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

К ремъл заяви днес, че твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия обмисля атака срещу страна от НАТО от територията на Беларус, не заслужава отговор от страна на Русия, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията.

В петък Зеленски заяви, че Русия се опитва да въвлече Беларус по-дълбоко във войната си в Украйна и обмисля планове за атака срещу северната част на Украйна или страна от НАТО от територията на Беларус.

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Беларус граничи с Украйна на юг, а с членовете на НАТО - Литва и Латвия, а също Полша - съответно на северозапад и запад. Това позволи на Русия да използва територията ѝ като отправна точка за инвазията в Украйна през 2022 г. и там вече се съхраняват руски тактически ядрени оръжия.

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Попитан за твърдението на Зеленски, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Такова изявление не е нищо друго освен опит за по-нататъшно подклаждане, целящо удължаване на войната и ескалиране на напрежението."

"Не смятаме, че такова изявление заслужава какъвто и да е коментар", каза той пред журналисти.

Днес беларуското министерство на отбраната обяви, че въоръжените му сили, в сътрудничество с Русия, са започнали учения за проверка на готовността на армията за разполагане на ядрени оръжия. Ведомството заяви, че ученията не са насочени срещу никоя друга държава и не представляват заплаха за сигурността в региона.