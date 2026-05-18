Тръмп „взриви“ мрежите с фалшива снимка на арестувано извънземно

М алко повече от седмица след публикуването на първата партида файлове за НЛО от Министерството на отбраната, президентът Доналд Тръмп сподели в неделя вечерта в платформата Truth Social генерирана от изкуствен интелект снимка, на която върви до закопчан с белезници извънземен. Това предизвика объркване в социалните мрежи относно значението на изображението, пише Newsweek.

Изображението показва президента да върви до висок, сив хуманоид пред нещо, което изглежда като военен обект. Извънземното изглежда вързано за китките и глезените, въпреки че веригата, свързваща белезниците, не е прикачена към единия от тях.

( TruthSocial: May 17 2026, 4:53 PM ET )

„Какво се опитваш да ни кажеш, Доналд Тръмп? Сезонът на разкритията ли започва? Енергия от типа Хванах един? Или просто най-големият трол в президентската история?“. Гласи един от коментарите, написани от потребители в Truth Social в отговор на публикацията.

„Ние, народът, можем да се справим с пълното разкриване на истината!“, написа друг потребител, настоявайки за пълното публикуване на всички файлове за НЛО на Министерството на отбраната.

Поредното отвличане на вниманието от всички провали, написа различен потребител в Truth Social.

Тръмп не добави никакъв текст, който да хвърли светлина върху значението на изображението, но публикува няколко други поста в неделя вечерта. Сред тях бяха две генерирани от изкуствен интелект изображения, на които той седи в нещо като команден център на космически кораб, гледащ към Земята, и натиска червен бутон.

На изображението пише: Космически сили. На един от екраните зад него се чете: Целта е унищожена.

Неизлъчваните досега документи, публикувани от Министерството на отбраната в петък, 8 май, по разпореждане на президента, съдържат описания на докладвани наблюдения на НЛО както от цивилни, така и от военни служители на Земята, а също и от астронавти по време на лунните мисии Аполо.

Достъпните 161 файла на уебсайта на Министерството на отбраната не съдържат доказателства за извънземен живот.

Тръмп заяви, че е разпоредил на съответните ведомства да публикуват материалите въз основа на огромния проявен интерес.

Вероятно ще бъдат публикувани още файлове, когато бъдат разсекретени, а някои законодатели настояват те да бъдат споделени с обществеността, дори и да не са преминали официална процедура.

„Има някои, които са доста интересни, особено като се имат предвид средата и обстоятелствата във видеоклиповете. Независимо дали става дума за кадри на UAP, които летят около руски подводници, или за самолети, които стрелят по някои от тези UAP“, каза Бърлисън в скорошно интервю за шоуто на Уил Кейн по Fox News.

Терминът UAP се отнася до неидентифицирани аномални явления – фраза, която правителството на САЩ използва за това, което дълго време се наричаше НЛО.

НАСА дефинира UAP като наблюдения в небето или другаде, които не могат да бъдат лесно идентифицирани или научно обяснени. Според Асошиейтед Прес правителството е преминало към термина UAP, за да може да описва по-широк спектър от необясними наблюдения, тъй като терминът НЛО се отнася конкретно за летящи обекти.

„Гледал съм такъв тип видеоклипове и загатвам за това, защото знам, че казвам на администрацията – чрез вас в този момент – че ако те не ги публикуват, аз имам възможностите да получа тези видеоклипове и да ги разпространя“.

Темата се развива и информацията ще бъде обновявана.