Свят

Тръмп „взриви“ мрежите с фалшива снимка на арестувано извънземно

Президентът пусна кадри от изкуствен интелект веднага след като Пентагонът разсекрети досиетата за НЛО. Потребителите се питат дали това е истинско разкритие, или просто най-големият трол в историята

18 май 2026, 11:55
Доналд Тръмп   
М алко повече от седмица след публикуването на първата партида файлове за НЛО от Министерството на отбраната, президентът Доналд Тръмп сподели в неделя вечерта в платформата Truth Social генерирана от изкуствен интелект снимка, на която върви до закопчан с белезници извънземен. Това предизвика объркване в социалните мрежи относно значението на изображението, пише Newsweek.

Изображението показва президента да върви до висок, сив хуманоид пред нещо, което изглежда като военен обект. Извънземното изглежда вързано за китките и глезените, въпреки че веригата, свързваща белезниците, не е прикачена към единия от тях.

„Какво се опитваш да ни кажеш, Доналд Тръмп? Сезонът на разкритията ли започва? Енергия от типа Хванах един? Или просто най-големият трол в президентската история?“. Гласи един от коментарите, написани от потребители в Truth Social в отговор на публикацията.

„Ние, народът, можем да се справим с пълното разкриване на истината!“, написа друг потребител, настоявайки за пълното публикуване на всички файлове за НЛО на Министерството на отбраната.

Поредното отвличане на вниманието от всички провали, написа различен потребител в Truth Social.

Тръмп: Досиетата за НЛО включват неща, на които „няма да повярвате“

Тръмп не добави никакъв текст, който да хвърли светлина върху значението на изображението, но публикува няколко други поста в неделя вечерта. Сред тях бяха две генерирани от изкуствен интелект изображения, на които той седи в нещо като команден център на космически кораб, гледащ към Земята, и натиска червен бутон.

На изображението пише: Космически сили. На един от екраните зад него се чете: Целта е унищожена.

Какво има в публикуваните файлове за НЛО?

Неизлъчваните досега документи, публикувани от Министерството на отбраната в петък, 8 май, по разпореждане на президента, съдържат описания на докладвани наблюдения на НЛО както от цивилни, така и от военни служители на Земята, а също и от астронавти по време на лунните мисии Аполо.

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Достъпните 161 файла на уебсайта на Министерството на отбраната не съдържат доказателства за извънземен живот.

Тръмп заяви, че е разпоредил на съответните ведомства да публикуват материалите въз основа на огромния проявен интерес.

Вероятно ще бъдат публикувани още файлове, когато бъдат разсекретени, а някои законодатели настояват те да бъдат споделени с обществеността, дори и да не са преминали официална процедура.

„Има някои, които са доста интересни, особено като се имат предвид средата и обстоятелствата във видеоклиповете. Независимо дали става дума за кадри на UAP, които летят около руски подводници, или за самолети, които стрелят по някои от тези UAP“, каза Бърлисън в скорошно интервю за шоуто на Уил Кейн по Fox News.

Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Терминът UAP се отнася до неидентифицирани аномални явления – фраза, която правителството на САЩ използва за това, което дълго време се наричаше НЛО.

НАСА дефинира UAP като наблюдения в небето или другаде, които не могат да бъдат лесно идентифицирани или научно обяснени. Според Асошиейтед Прес правителството е преминало към термина UAP, за да може да описва по-широк спектър от необясними наблюдения, тъй като терминът НЛО се отнася конкретно за летящи обекти.

Извънземни ли спасиха Доналд Тръмп от фатален изстрел?

„Гледал съм такъв тип видеоклипове и загатвам за това, защото знам, че казвам на администрацията – чрез вас в този момент – че ако те не ги публикуват, аз имам възможностите да получа тези видеоклипове и да ги разпространя“.

Темата се развива и информацията ще бъде обновявана.

