Свят

La Stampa: 4 причини защо Путин няма да спечели в Украйна

Руският президент вярва в победата, но реалността е съвсем различна, казват двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa

28 октомври 2025, 16:34
La Stampa: 4 причини защо Путин няма да спечели в Украйна
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

П о-голямата част от американската разузнавателна общност смята, че Путин все още е убеден, че може да спечели конфликта в Украйна на бойното поле. Реалността обаче, както споделят двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa при условие на анонимност, е съвсем различна.

Съществуват четири основни причини, които отдалечават Русия от победата на терен:

  • масовото прибягване до резервисти;
  • тежкото икономическо положение;
  • „незабележимото“ настъпление на руските сили в Украйна;
  • технологично-военните способности на Украйна.

Резервистите

На бюрата на анализаторите е попаднал случай с пленен руски войник в Украйна – носил униформа едва от 12 дни. Тази история показва трудностите на Москва да набира войници от онова, което доскоро се смяташе за „резервоар“ от патриоти и наемници, готови срещу заплащане да воюват за Русия.

Първите признаци за недостиг на кадри са били забелязани още на 8 декември миналата година, когато проислямски бунтовници свалиха режима на Башар Асад – основен съюзник на Москва, която този път не се намеси. „В други обстоятелства щяхме да видим руснаците да се притекат на помощ – обяснява един от източниците, – но Русия не можеше да си позволи нов фронт в Близкия изток“.

На 13 октомври е приет закон, позволяващ разполагането на резервисти извън Русия – конкретно в украинските области Суми и Харков. Москва формира специални резервистки части с ускорено обучение от максимум два месеца, което често не се спазва.

Според открити източници Русия има сериозни затруднения с набирането на войници: през първото тримесечие на 2025 г. – 90 000 души, след което броят намалява. До момента през 2025 г. са наети 292 000 цивилни резервисти. Това е значима промяна, защото:

  • резервистите не би трябвало да се използват без официално обявяване на война;
  • подписват финансов договор с руското министерство на отбраната, което натоварва бюджета и ще доведе до още по-големи разходи.

Икономиката

Все още е рано да се оцени напълно ефектът от санкциите върху енергийния сектор, но САЩ подготвят допълнителни мерки, включително пълно изключване на руските банки от доларовия пазар. Международният валутен фонд прогнозира растеж на Русия от едва 0,6%, в сравнение с 4% през 2024 г.

Разходите за войната се оценяват на 150 милиарда долара, финансирани основно от приходи от петрол и газ. Русия обаче се намира в условия на инфлация над 10% и лихви от 17% – „неустойчива комбинация в краткосрочен план“, според икономическите анализатори. Те предупреждават, че Москва ще плати тежка цена през 2026–2027 г.

Завоеванията на терен

Путин, смятат американските служби, все още вярва, че може да спечели войната на бойното поле. В началото целта му е била да свали Зеленски и да установи проруско правителство; сега основната цел е контролът над Донбас и излаз към Черно море до Одеса.

Но реалността показва друго – Русия губи бронирани машини и техника „в несъразмерно големи количества“ спрямо малките си териториални придобивки. Наскоро руски танкове заседнали в кална гранична зона, а украинците унищожили 16 машини. Въпреки някои успехи край Покровск и Мирноград, украинската противовъздушна отбрана остава ефективна.

Разузнаването оценява, че Русия полага „огромни усилия – в човешка сила, техника и артилерия – без съответен резултат“, което прави положението ѝ неустойчиво в средносрочен и дългосрочен план.

Военната технология

Москва е подобрила и модернизирала иранските дронове Shahed (наричани от руснаците Geran-2) и използва свръхзвукови ракети, подкрепяна от китайски технологии. Въпреки това Украйна отбелязва по-голям напредък.

Киев вече произвежда самостоятелно високотехнологични дронове, удвоявайки производствения си капацитет от 1,5 на 3 милиона. Освен това въвежда в действие новите ракети Flamingo, представени на 18 август – с обсег 3000 км, тегло 1150 кг и GPS насочване с точност до 14 метра.

Те все още се тестват и имат недостатъци (уязвими са за радар и преносими ракети), но представляват сериозна стъпка напред.

Заключение

Американските лидери ежедневно получават брифинги от разузнаването. Президентът решава как да използва тези данни и доколко да им се доверява при вземане на политически решения. Но според бившия директор на отдела „Русия–Евразия“ в Държавния департамент, Джон Уилямс, политиците могат да имат „изкривена представа за реалността“, което може да доведе до грешни изчисления.

По темата

война в Украйна руски военни затруднения руска икономика украинска военна технология руски резервисти санкции срещу Русия цели на Путин американско разузнаване военни загуби дронове
Последвайте ни
Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 18 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 21 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 19 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

България Преди 18 минути

Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

Свят Преди 39 минути

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 1 час

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Свят Преди 1 час

Доброволци от организацията „Кучетата на Чернобил“ откриха няколко животни със синя козина. Експерти подозират контакт с химикали, но не изключват и ефект от дългогодишното излагане на радиация

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 1 час

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Свят Преди 1 час

Лавров формулира предложението в реч

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 2 часа

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 2 часа

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 2 часа

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любопитно Преди 2 часа

Българската тенис звезда, прославена с елегантния си стил на игра и непоколебима устойчивост, остана извън кортовете в продължение на няколко месеца, след като претърпя болезнена контузия в гръдния кош

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

България Преди 2 часа

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Любопитно Преди 3 часа

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

България Преди 3 часа

Това заяви лидерът на ГЕРБ по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Цветомир Найденов с обръщение към Веласкес

Gong.bg

Таиров и Иванов: Нуждаем се от опит, за да спасим Спартак Пл

Gong.bg

Минималната работна заплата догодина ще е 605 евро

Nova.bg

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Nova.bg