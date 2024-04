Противник на "Хизбула" е отвлечен и убит от сирийска банда

Л ивански политик противник на могъщата групировка "Хизбула" е бил отвлечен в неделя и убит от сирийска банда, съобщи армията, цитирана от Франс прес.

Паскал Слейман е бил местен координатор в град Джбейл (Библос), на около 20 километра северно от столицата Бейрут, на християнската партия "Ливански сили", която се бори срещу влиянието в страната на съседна Сирия, която е съюзник на "Хизбула".

Разследването е установило до момента, че Слейман е бил отвлечен и убит от сирийска банда, каза вчера ливанската армия. Тя съобщи още, че нейното разузнаване е задържало повечето от членовете на групата.

Бандата междувременно е прехвърлила тялото на Слейман в Сирия и ливанската армия е влязла в контакт с властите в съседната страна, за да го върнат.

