Израел заяви, че е ликвидирал командир на "Хизбула" при удар в Ливан

И зраелската армия днес заяви, че е убила старши полеви командир от елитните сили "Радуан" на "Хизбула" при въздушен удар в Ливан през нощта, предаде ДПА.

Али Ахмед Хасин и още двама бойци от проиранската въоръжена групировка са били убити в южноливанския град Султания, съобщиха Израелските сили за отбрана.

"Хизбула" потвърди смъртта на командира, но не даде повече подробности.

Израелската армия заяви, че позицията на Хасин е била сравнима с тази на командир на бригада и че той стои зад неотдавнашните нападения срещу цивилни обекти в Северен Израел.

